SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol marcou para 19 de março o sorteio que vai definir os grupos da Libertadores 2026.

A Conmebol definiu data, horário e local do sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Os dois eventos acontecem em 19 de março (quinta-feira), a partir das 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense entram como cabeças de chave no sorteio da Libertadores 2026. A condição segue o ranking da Conmebol, divulgado no fim de 2025.

Além dos cabeças de chave, outros brasileiros já estão confirmados na Libertadores 2026. Cruzeiro e Mirassol entram via Brasileirão, e o Corinthians tem vaga por ter sido campeão da Copa do Brasil.

A Libertadores ainda está nas fases preliminares antes da etapa de grupos. A terceira fase está em andamento, incluindo o Botafogo, e será disputada entre 3 e 10 de março.

A Conmebol prevê que a fase de grupos da Libertadores comece em 7 de abril e vá até 28 de maio. As datas fazem parte do calendário divulgado para a competição.

REGRAS SOBRE TIMES DO MESMO PAÍS

O regulamento da Conmebol impede que clubes do mesmo país caiam no mesmo grupo, com uma exceção. A restrição não vale quando uma das equipes vem da fase preliminar.

Na prática, o Botafogo pode cair em um grupo com outro brasileiro se avançar fase de grupos. Isso só aconteceria porque o clube disputa a Libertadores desde as fases anteriores.

COMO FICA A SUL-AMERICANA

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana também está marcado para 19 de março, às 20h, em Luque. A Conmebol fará o evento no mesmo dia e horário do sorteio da Libertadores.

Os brasileiros confirmados na Sul-Americana são Atlético-MG, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. Segundo a Conmebol, Atlético-MG, Grêmio, Bragantino, Santos e São Paulo entram via Brasileirão, e o Vasco por ter sido vice da Copa do Brasil.

A Sul-Americana tem previsão de começar em 3 de março, com a fase preliminar. Essa etapa, segundo o calendário, não tem clubes brasileiros, e a fase de grupos deve ocorrer entre 8 de abril e 27 de maio.