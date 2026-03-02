! 100% em BH e 100% nas Eliminatórias! 4 vitórias em 4 jogos!Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 2, 2026
Caio Pacheco 17 pontos, 10 assistências
Léo Meindl 16 pontos
Mãozinha 13 pontos
Wini Silva 10 pontos
Já classificado para a segunda fase, Brasil encerra a pic.twitter.com/upXGvWWfG9
Com o triunfo desta segunda, a seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento na competição e avança para a segunda etapa da mesma. Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação pela competição apenas julho, ainda pela primeira fase, quando medirá forças com Venezuela e Colômbia.
O destaque individual da partida foi o armador Caio Pacheco, que marcou 17 pontos e deu 10 assistências. Também brilharam pela seleção o ala Léo Meindl, com 16 pontos, e o ala-pivô Mãozinha, com 13 pontos.
Tags:
undefine