SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou no início da madrugada desta terça-feira (3) a demissão do técnico Filipe Luís, que havia renovado o contrato com o clube no final de 2025.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional", diz nota divulgada pelo clube.

Também deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

"O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional", completa a nota.

A saída foi anunciada horas depois de a equipe vencer o Madureira por 8 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca.

Apesar da goleada, o Flamengo vive uma crise com os torcedores após um início de temporada com a perda dos títulos da Supercopa do Brasil para o Corinthians e da Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.

Filipe Luís, membros da diretoria e jogadores foram alvo de protestos na partida contra o Madureira.

O contrato de renovação, assinado em dezembro do ano passado, tinha término previsto para dezembro de 2027.

O catarinense encerrou uma vitoriosa carreira de jogador em 2023, com a camisa rubro-negra. Passou, então, a trabalhar como treinador do time, inicialmente na categoria sub-17, depois na sub-20, com bons resultados. Em setembro de 2024, após a demissão de Tite, ganhou uma chance no elenco profissional e precisou de apenas nove jogos para conquistar seu primeiro título.

Aplicando conceitos táticos que aprendeu na Europa, como lateral esquerdo de Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea, ele rapidamente se mostrou hábil também para lidar com o estrelado plantel do Flamengo. Teve brigas públicas com os atacantes Gabigol e Pedro e saiu fortalecido.

Em 2025, o ex-treinador liderou a equipe na conquista de títulos no Brasil e na América do Sul, além de resultados expressivos diante de adversários europeus. Na Copa do Mundo de Clubes, a agremiação carioca derrotou por 3 a 1 o Chelsea, que viria a ser o campeão. Na Copa Intercontinental, só foi superado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis, após empate por 1 a 1.