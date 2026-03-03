(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Colômbia nesta segunda por 101 a 72 no segundo jogo da janela das Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete. Caio Pacheco foi o cestinha com 17 pontos e alcançou um duplo-duplo com dez assistências. Assim como no duelo contra a Venezuela, alguns jogadores do NBB se destacaram.

Jogando em casa na Arena UniBH, o pivô Wini Silva -atleta do Minas- não sentiu o peso da camisa e foi muito bem. No primeiro tempo, ele saiu do banco e somou dez pontos na partida.

Ele fez boas jogadas, com direito a uma linda bandeja e 100% de aproveitamento nos lances livres. Ele saiu dessa Data Fiba tendo sido destaque nos dois jogos e pode ter entrado de vez no radar de Aleksandar Petrovic.

Georginho também foi muito bem e se destacou com uma cravada no segundo final do segundo quarto que levantou o ginásio. Ele fechou a partida com nove pontos. Gui Deodato, jogador do Flamengo, também pontou bem, fazendo oito pontos, sendo seis em duas cestas de três.

Zu Júnior e Lucas Dias, ambos do Franca, fizeram sete e seis pontos, respectivamente. Brunão, do Brasília, somou dois pontos.

Outro destaque ficou com o jovem Pedro Pastre, de 18 anos. O jogador do Pinheiros teve mais tempo no quarto período e fez cinco pontos, com direito a uma linda bandeja.

A vitória classificou o Brasil para a segunda fase das Eliminatórias. Na próxima fase, a seleção enfrenta os três times classificados do grupo A, sendo três partidas no país e três como visitante. Com a pontuação acumulada da primeira fase, os três primeiros dessa nova chave se classificam para a Copa.

A próxima janela das Eliminatórias será em julho, quando o Brasil jogará contra Venezuela e Colômbia agora como visitante.