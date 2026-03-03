SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick precisou de só oito jogos em dois meses no Lyon para obter números melhores do que os que teve em um ano e quatro meses no Real Madrid.

EM ALTA

Endrick tem nove participações diretas em gols do Lyon. São cinco gols e quatro assistências para o atacante brasileiro ao longo dos seus dois primeiros meses no clube francês. Ele deu dois passes para gol no último final de semana, durante a derrota da sua equipe para o Olympique de Marselha por 3 a 2.

O atacante participou diretamente de sete gols do Real Madrid entre agosto de 2024 e dezembro de 2025. Ele fez 40 jogos pela equipe espanhola.

Endrick foi emprestado e chegou como titular absoluto no Lyon. Ele começou todas as partidas em que esteve disponível e só ficou de fora dos duelos contra Nice (suspenso), Young Boys e Paok (não está inscrito na Liga Europa).

O auge da passagem foi o jogo contra o Metz, no dia 25 de janeiro. Na ocasião, Endrick fez três gols durante a vitória do Lyon por 5 a 2 contra o rival.

Endrick passou em branco só em três jogos até aqui. As únicas partidas em que ele não fez gol ou deu assistências foram contra Strasbourg, Nantes (foi expulso) e Lille.

O bom desempenho chegou a poucos meses da Copa do Mundo. Endrick ficou de fora das últimas listas do técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, mas vive a expectativa de ser convocado para os amistosos contra Croácia e França neste mês. A lista definitiva para o Mundial deve ser anunciada em maio.

O brasileiro deve voltar a campo na próxima quinta-feira. O Lyon recebe o Lens, às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do França.