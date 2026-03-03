SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, foi reprovado nos exames médicos e não deve mais assinar contrato com o Corinthians. A informação foi divulgada inicialmente pela TNT Sports e confirmada pelo UOL.

O QUE ACONTECEU

João Ricardo tinha acerto com o Corinthians para chegar por empréstimo até o final da temporada. Agora, o clube deve voltar ao mercado em busca de um novo goleiro, uma vez que este é um dos pedidos do técnico Dorival Júnior.

O goleiro acabou de se recuperar de uma lesão no ombro. O acerto entre Corinthians e Fortaleza pelo empréstimo já havia acontecido há algum tempo, mas os clubes esperavam a recuperação do jogador após a cirurgia para selarem a transferência.

Experiente, ele era visto como uma boa opção em meio à ausência de reservas mais "cascudos" para Hugo Souza. Atualmente, o Timão conta com Felipe Longo e Kauê, ambos da base, como substitutos imediatos.

O Timão se inspirou no modelo adotado pelo Palmeiras para avançar na negociação. O rival conta com o experiente Marcelo Lomba como reserva imediato, oferecendo segurança ao elenco.

João Ricardo é velho conhecido do técnico Dorival Júnior e do executivo Marcelo Paz. Ele trabalhou com o treinador no Ceará e com o diretor no Fortaleza. Ambos aprovaram o nome.