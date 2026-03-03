SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a demissão de Filipe Luís pelo Flamengo na madrugada desta terça-feira (3), já são quatro treinadores de times da Série A do Campeonato Brasileiro que perderam o emprego em 2026, após apenas quatro rodadas disputadas do nacional.

Em 2025, também foram quatro técnicos demitidos depois de disputadas quatro rodadas do Brasileiro.

O primeiro técnico demitido após o início do Brasileiro deste ano foi o argentino Jorge Sampaoli, que deixou o Atlético Mineiro após um empate com o Remo, pela terceira rodada. Nas anteriores, o time havia empatado com o Palmeiras e perdido para o Red Bull Bragantino.

Fernando Diniz, em sua segunda passagem pelo Vasco, caiu após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelas semifinais do Carioca ?ele comandou o time em três partidas do Brasileiro de 2026, com duas derrotas (para Mirassol e Bahia) e um empate (com a Chapecoense).

Já o colombiano Juan Carlos Osorio deixou o Remo depois de derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Paraense. No Brasileiro, Osorio acumulou uma derrota (para o Vitória) e três empates (com Mirassol, Atlético-MG e Internacional).

No Brasileiro de 2025, Mano Menezes, então no Fluminense, foi o primeiro treinador a perder o emprego, logo após a derrota para o Fortaleza, ainda pela primeira rodada.

Na sequência, o português Pedro Caixinha foi demitido pelo Santos, depois de derrota para o Fluminense na terceira rodada.

Ao fim da quarta rodada, também deixaram os cargos o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros, demitido do Grêmio após sofrer uma goleada por 4 a 1 diante do Mirassol, e o também argentino Ramón Diaz, que deixou o Corinthians após derrota para o Fluminense. Ramón Diaz ainda seria anunciado, e demitido, pelo Internacional.

Ao todo, foram 22 demissões em 38 rodadas do Brasileiro de 2025, superando as 21 trocas de 2024.

O recorde de demissões na era dos pontos corridos foi em 2003, quando eram 24 clubes na disputa, com 40 treinadores demitidos. A partir da adoção do formato com 20 equipes, em 2006, o recorde de demissões é de 2015, com 32 mudanças.