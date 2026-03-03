Os atletas brasileiros Rayssa Leal (skate), Yago Dora (surfe), João Fonseca (tênis) e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho (natação paralímpica) estão entre os indicados ao prêmio Laureus World Sports Awards, considerado o Oscar do esporte, em categorias diversas. A lista, divulgada nesta terça-feira (3), elenca os melhores na temporada de 2025. Os vencedores serão definidos pelo juri da Academia Laureus, formado por grandes nomes do esporte (recordista mundiais e detentores de títulos olímpicos). A entrega do troféu ocorrerá em 20 de abril, durante cerimônia em Madri (Espanha).

No ano passado, a ginasta paulista Rebeca Andrade faturou o Laureus na categoria retorno do ano, por ter subido ao pódio na Olimpíada de Paris 2024 (ouro no solo, prata no individual geral e no salto, além de bronze por equipes)  após superar uma série de lesões. 

A skatista Rayssa Leal, de 18 anos, concorre pela quarta vez ao troféu Laureus as anteriores foram em 2020, 2023 e 2024. Maranhense da cidade de Imperatriz, ela foi indicada na categoria melhor atleta de ação. No ano passado, a medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024) foi tetracampeã da Liga Internacional de skate street (Street League Skateboarding-SLS).

Na mesma categoria que Rayssa está o compatriota Yago Dora. O surfista catarinense recebeu a primeira indicação ao Laureus na carreira, após faturar o título inédito do circuito mundial de surfe e, de quebra, encerrar 2025 na liderança do ranking mundial.

Quem também entrou na lista pela primeira vez foi o tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, que concorrerá na categoria revelação do ano. Após iniciar 2025 em 145º lugar no ranking mundial, o brasileiro subiu 121 posições e fechou o ano entre os melhores 24 tenistas do planeta. A subida meteórica ocorreu após a conquista de títulos (ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia) e incríveis vitórias sobre os experientes Andrey Rublev (Rússia),Hubert Hurkacz (Polônia) e Denis Shapovalov (Canadá).

João Fonseca durante partida do Aberto da Itália 08/05/2025 REUTERS/Yves Herman

Também estreante na lista de indicados ao Laureus, o multicampeão paralímpico Gabriel Araújo (três ouros em Paris 2024 e dois em Tóquio 2020) concorre na categoria melhor atleta com deficiência. Na temporada passada, ele foi tricampeão mundial paralímpico no nado livre, classe S2 (limitações físico-motoras) nos 50m, 100m e 200m.

O nadador paralímpico Daniel Dias é o brasileiro que mais conquistou prêmios Laureus para o Brasil. Ele soma três troféus como "melhor paratleta do ano", nas edições de 2009, 2013 e 2016. Em 2002, o jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, foi o primeiro atleta do país a se contemplado. No ano seguinte, o skatista carioca Bob Burnquist venceu na categoria melhor atleta de esportes ação. 

Em 2003, Ronaldo Nazário (BRA) foi o primeiro do país a obter a distinção. Coincidentemente na mesma categoria de Rebeca Andrade: Retorno do Ano. Também em 2003, o Laureus premiou a seleção brasileira masculina adulta de futebol como a equipe do ano, pelo pentacampeonato mundial conquistado no ano anterior.

Singapura, 26/09/2025 - Nadador Gabriel Araújo no Mundial Paralímpico de Natação - Singapura 2025 - Foto: Wander Roberto/CPB

Indicados

MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO

Carlos Alcaraz (Espanha) tênis

Ousmane Dembélé (França) futebol

Armand Duplantis (Suécia) salto com vara

Marc Márquez (Espanha) motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) ciclismo

Jannik Sinner (Itália) tênis

MELHOR ATLETA MULHER DO ANO

Aitana Bonmatí (Espanha) futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) tênis

MELHOR EQUIPE DO ANO 

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren Fórmula 1

Oklahoma City Thunder NBA

Paris Saint-Germain futebol (equipe masculina)

REVELAÇÃO DO ANO 

João Fonseca (Brasil) tênis

Désiré Doué (França) futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) basquete

Luke Littler (Reino Unido) dardos

Lando Norris (Reino Unido) Fórmula 1

Yu Zidi (China) natação

RETORNO DO ANO

Amanda Anisimova (Estados Unidos) tênis

Egan Bernal (Colômbia) ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) futebol

Simon Yates (Reino Unido) ciclismo

MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO

Yago Dora (Brasil) surfe

Rayssa Leal (Brasil) skate

Kilian Jornet (Espanha) ultramaratona

Chloe Kim (Estados Unidos) snowboard

Molly Picklum (Austrália) surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) ciclismo

MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA 

Gabriel Araújo (Brasil) natação

Simone Barlaam (Itália) natação

Catherine Debrunner (Suíça) atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) natação

Kiara Rodríguez (Equador) salto em distância

PRÊMIO ESPORTE PARA O BEM

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;

Fútbol Más (projeto global) promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;

Kings County Tennis League (Estados Unidos) reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;

MindLeaps (projeto global) desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;

Rugby for Good (Hong Kong) promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;

Transformación Social TRASO (México) oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.

