Indicados
MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO
Carlos Alcaraz (Espanha) tênis
Ousmane Dembélé (França) futebol
Armand Duplantis (Suécia) salto com vara
Marc Márquez (Espanha) motociclismo
Tadej Podacar (Eslovênia) ciclismo
Jannik Sinner (Itália) tênis
MELHOR ATLETA MULHER DO ANO
Aitana Bonmatí (Espanha) futebol
Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) atletismo
Faith Kipyegon (Quênia) atletismo
Katie Ledecky (Estados Unidos) natação
Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) atletismo
Aryna Sabalenka (Bielorrússia) tênis
MELHOR EQUIPE DO ANO
Seleção feminina de futebol da Inglaterra
Equipe europeia da Ryder Cup golfe (torneio masculino)
Seleção feminina de críquete da Índia
McLaren Fórmula 1
Oklahoma City Thunder NBA
Paris Saint-Germain futebol (equipe masculina)
REVELAÇÃO DO ANO
João Fonseca (Brasil) tênis
Désiré Doué (França) futebol
Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) basquete
Luke Littler (Reino Unido) dardos
Lando Norris (Reino Unido) Fórmula 1
Yu Zidi (China) natação
RETORNO DO ANO
Amanda Anisimova (Estados Unidos) tênis
Egan Bernal (Colômbia) ciclismo
Rory McIlroy (Reino Unido) golfe
Yulimar Rojas (Venezuela) salto triplo
Leah Williamson (Reino Unido) futebol
Simon Yates (Reino Unido) ciclismo
MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO
Yago Dora (Brasil) surfe
Rayssa Leal (Brasil) skate
Kilian Jornet (Espanha) ultramaratona
Chloe Kim (Estados Unidos) snowboard
Molly Picklum (Austrália) surfe
Tom Pidcock (Reino Unido) ciclismo
MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA
Gabriel Araújo (Brasil) natação
Simone Barlaam (Itália) natação
Catherine Debrunner (Suíça) atletismo
Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) hóquei no gelo
David Kratochvíl (República Tcheca) natação
Kiara Rodríguez (Equador) salto em distância
PRÊMIO ESPORTE PARA O BEM
A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
Fútbol Más (projeto global) promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;
Kings County Tennis League (Estados Unidos) reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
MindLeaps (projeto global) desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
Rugby for Good (Hong Kong) promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
Transformación Social TRASO (México) oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.
