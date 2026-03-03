O Vasco da Gama anunciou, na noite desta terça-feira (3), que acertou com Renato Gaúcho para assumir a sua equipe profissional de futebol masculino. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Cruzmaltino de São Januário.

O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho é o novo treinador da equipe profissional. O técnico assinou contrato válido até o fim de 2026 e inicia sua terceira passagem pelo clube. Junto com o comandante, chegam os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles, informou o Vasco em nota.

A apresentação do treinador no Vasco da Gama será realizada na próxima quarta-feira (04/03), oportunidade na qual comandará seu primeiro treinamento no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

Renato Gaúcho chega para substituir o técnico Fernando Diniz, demitido após derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca. O último time comandado por Renato foi justamente o Tricolor das Laranjeiras, no ano de 2025.

Tags:
Esportes | Fernando Diniz | Fluminens | futebol | Renato Gaúcho | Vasco da Gama

Agência Brasil - Vasco anuncia acerto com o técnico Renato Gaúcho

