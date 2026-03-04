SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo buscou um empate com o Barcelona-EQU, fora de casa, após sair perdendo em Guayaquil, na 3ª fase preliminar da Libertadores, nesta terça-feira (3). O jogo terminou em 1 a 1.
Os equatorianos abriram o placar com Héctor Villalba, mas o Botafogo empatou com Matheus Martins no 2º tempo. O camisa 11 teve uma espécie de 'redenção' após desperdiçar oportunidades ao longo da partida.
O Botafogo, no entanto, segue sem vencer os equatorianos. Em 2017, as equipes se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores, com uma vitória do Barcelona-EQU e um empate.
Os botafoguenses agora terão de confiar no fator casa para se classificarem à fase de grupos da Libertadores. O jogo de volta será na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Na 2ª fase, o time comandado por Martín Anselmi teve que buscar o resultado justamente no Nilton Santos, após ser derrotado pelo Nacional Potosí, da Bolívia, no jogo de ida. Em casa, o Botafogo venceu por 2 a 0 e avançou.
COMO FOI O JOGO
A primeira chegada com perigo foi do Barcelona de Guayaquil, aos 8 minutos. Após chegada pela direita, João Rojas cruzou para o meio da área, mas Vitinho conseguir interceptar a bola e salvou o Botafogo.
O Barcelona-EQU aproveitou o momento e seguiu pressionando no campo de ataque. Tomás Martínez cruzou para a área, a bola passou por todo mundo e levou perigo, mas Léo Linck encaixou com tranquilidade.
O Botafogo também teve sua primeira boa chance. Matheus Martins ganhou na corrida de Alex Rangel após lançamento e bateu, mas parou no goleiro José Contreras.
Aos 22 minutos, Léo Linck tentou sair jogando com os pés, errou o lançamento para Alex Telles e foi interceptado. Héctor Villalba recebeu na área e mandou, de cabeça, na trave. No rebote, ele mesmo colocou para dentro.
Montoro lançou para Matheus Martins, que saiu livre em disparada, mas demorou demais para tentar tocar para Vitinho. O lateral chegava sem marcação pelo meio, mas Matheus foi desarmado,
O Botafogo chegou bem de novo. Matheus Martins conduziu bem a bola em contra-ataque e serviu Danilo. O volante do Botafogo recebeu pela esquerda, mas errou a mira e mandou para fora.
O time carioca conseguiu engatar algumas chances em sequência na parte final do 1º tempo. Montoro recebeu dentro da área do Barcelona e também teve chance de finalizar, mas chutou por cima.
O 2º tempo começou sem muitas chances, mas a primeira oportunidade veio com Montoro. O meia botafoguense começou a jogada e passou para Jordan Barrera, que tocou para Matheus Martins no meio, e o atacante devolveu para Montoro. Livre e cara a cara com o goleiro, ele isolou.
Mais uma chance perdida. Mateo Ponte desarmou e partiu em contra-ataque. Ele lançou Vitinho na direita, e o lateral fez cruzamento rasteiro para Matheus Martins, que finalizou para fora.
Matheus Martins empatou para o Botafogo. Vitinho lançou Barrera, que foi à linha de fundo e devolveu com toque para trás. O lateral furou, e a bola sobrou para o atacante do Botafogo, que mandou para o fundou da rede do Barcelona-EQU.
O técnico do Barcelona-EQU foi expulso após discutir com Barboza. O zagueiro do Botafogo deu um chutão na bola próximo ao treinador dos equatorianos, e o comandante tentou empurrá-lo com o antebraço. O árbitro aplicou cartão vermelho como punição.
A virada quase veio com Arthur Cabral. O atacante do Botafogo subiu sozinho e cabeceou no canto, mas a bola chegou fraca no gol de Contreras, que defendeu.