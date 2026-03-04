SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Campeonato Paulista, o São Paulo recuperou importantes jogadores que sofreram com lesões em 2025 ?agora, porém, tem dez dias para impulsionar o retorno de outros dois atacantes.

EM BREVE

André Silva e Ryan Francisco voltarão à rotação da equipe em breve.

Ambos sofreram duras lesões no ano passado, quando romperam ligamentos do joelho, assim como Calleri ?André Silva foi diagnosticado com um estiramento do cruzado anterior e uma lesão do cruzado posterior, enquanto Ryan rompeu o cruzado anterior e passou por cirurgia.

ANDRÉ SILVA QUASE PRONTO

O centroavante já até foi a campo, na eliminação para o Palmeiras, na semifinal do Estadual, entrando no lugar de Lucas Moura, aos 41 minutos. Ao todo, jogou cerca de 12 minutos, somados acréscimos.

O UOL ouviu de fontes no dia a dia do elenco que a comissão técnica está muito satisfeita com a recuperação do camisa 17, que anotou 14 gols e distribuiu três assistências em 2025.

RYAN EM TRANSIÇÃO

O cria da base, enquanto isso, vive reta final de transição física e pode já voltar a ser relacionado no fim do mês de março. Ainda assim, está consideravelmente atrás de André na recuperação e ainda deve demandar mais algumas semanas para retornar aos gramados.

O retorno da dupla é internamente considerado mais um reforço para o clube, que perdeu seus três principais atacantes para o segundo semestre do ano passado. Calleri foi o primeiro do trio a voltar aos gramados, já no início do Estadual.

O Tricolor só volta a campo no próximo dia 12, contra a Chapecoense. Apesar de ser mandante, não poderá atuar no Morumbis por causa da troca de gramado. O embate será no Canindé.