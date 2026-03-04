SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nadador aposentado que fez uma falsa acusação de assalto nas Olimpíadas do Rio em 2016, o norte-americano Ryan Lochte, 41, agora é acusado pela ex-mulher de adultério.

Segundo a ex-coelhinha da Playboy Kayla Rae Reid, 34, ela precisou conviver por anos com a infidelidade do então marido, de quem se divorciou em 2025. As declarações, reportadas pelo Daily Mail, foram feitas em seu podcast, The Comeback Era.

Tudo começou quando a colega de bancada de Kayla, Caroline Lunny, a chamou de "amante" de Lochte, já que, mesmo antes de finalizar o divórcio, ele já morava com outra mulher. Foi então que ela começou a dizer tudo o que queria.

"Estou tão feliz por ele. Eles [Lochte e a atual namorada] estão sendo felizes juntos há muito tempo. Por muitos anos", começou, com certa ironia.

Ela lembrou que havia muitas mulheres que mandavam mensagens a ele enquanto os dois estavam juntos e que isso a teria deixado com medo de namorar novamente.

"Infelizmente, isso acontecia com frequência. Percebi que as traições aconteciam principalmente durante a gravidez ou no período pós-parto", emendou. "Você está num momento de tanta vulnerabilidade, se sente tão desconfortável no próprio corpo, e só quer se sentir bonita, amada e mimada. Mas é como se ele estivesse procurando em outro lugar", emendou. Lochte não respondeu à publicação.

O ex-nadador e Reid, que ficaram casados de 2018 a 2025, têm três filhos juntos: Caiden, 8, Liv, 6, e Georgia, 2. Desde o divórcio, ambos trocam farpas públicas.

No início do ano, o nadador se mudou para a casa da atual companheira. "Me apaixonei por alguém que compartilha esses mesmos valores e que tem três filhos", disse Lochte à revista People em janeiro.

Também em janeiro deste ano, o ex-atleta colocou à venda três medalhas de ouro conquistadas ao longo da carreira, que acabaram arrematadas por mais de US$ 385 mil ?cerca de R$ 2,08 milhões, na cotação atual. As informações são do site de leilão Goldin.

As peças leiloadas correspondem a conquistas emblemáticas do nadador: o ouro no revezamento 4x200 metros livre em Atenas-2004; outro na mesma prova nos Jogos de Pequim-2008 ?ao lado de Michael Phelps? e mais um no Rio-2016. Antes disso, Lochte já havia vendido medalhas de prata e bronze obtidas em outras edições olímpicas.

Em 2016, durante a Olimpíada do Rio, ele alegou que havia sido vítima de um assalto ao lado de outros três nadadores da seleção dos Estados Unidos. A versão, no entanto, foi desmentida após investigações conduzidas pelas autoridades brasileiras com apoio do comitê olímpico.