RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A forma como o Flamengo conduziu a demissão de Filipe Luís não caiu bem entre boa parte dos jogadores e também dos funcionários no Ninho do Urubu.

PEGOS DE SURPRESA

A incredulidade com que o técnico recebeu a notícia de que estava demitido foi a mesma que ocorreu entre os atletas. A maioria deles já havia deixado o Maracanã quando foram comunicados da decisão, que partiu do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Há um consenso entre os funcionários e a maior parte do elenco de que Filipe Luís não foi tratado dignamente no desligamento. Os mais próximos do treinador ficaram revoltados e ligaram para o técnico para demonstrar todo o apoio e insatisfação.

Muitos usaram as redes sociais para fazer despedidas emocionadas e de agradecimento ao comandante. A avaliação, de modo geral, é a de que faltou a diretoria tratá-lo como um ídolo.

Nesta terça-feira à tarde Filipe Luís foi ao Ninho do Urubu se despedir oficialmente do grupo. Ele e muitos dos jogadores não seguraram a emoção e choraram. O encontro ocorreu antes do treino.

A diretoria reconhece o nível de conexão entre jogadores e Filipe Luís e não desvaloriza as manifestações públicas. Mas está disposta a tentar uma recuperação rápida dos jogadores após a dor pela saída do treinador.

RODRIGO CAIO PEDE DEMISSÃO EM APOIO A FILIPE LUÍS

Um dos reflexos do desligamento de Filipe Luís foi o pedido de demissão do auxiliar Rodrigo Caio também antes do treino desta terça-feira (3). Como ele fazia parte da comissão técnica fixa do Flamengo, não tinha sido demitido, mas tomou a decisão de deixar o clube em solidariedade ao amigo desde os tempos de jogador.

Rodrigo Caio era o responsável pela bola parada do Rubro-Negro. Foi em uma dessas jogadas ensaiadas que saiu o gol do título da Libertadores de 2025, sobre o Palmeiras, marcado por Danilo.

Além de Filipe Luís, foram demitidos seu auxiliar, Ivan Palanco, e seu preparador físico, Diogo Linhares.

FLAMENGO ENCAMINHOU ACERTO COM JARDIM ANTES DE DEMITIR FILIPE LUÍS

Filipe Luís não sabia, mas já estava "demitido" antes mesmo da goleada sobre o Madureira. Já decidido pelo fim da linha do treinador, Bap procurou o estafe de Leonardo Jardim e encaminhou a contratação do treinador.

Quando Filipe Luís foi comunicado da decisão, o português já estava praticamente contratado. Ele desembarcou na noite desta terça-feira (3) no Rio de Janeiro para assinar até dezembro de 2027. O treinador optou por sair do aeroporto por uma saída alternativa no Galeão, driblando imprensa e torcedores.