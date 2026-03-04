(UOL/FOLHAPRESS) - A Liga Ouro, divisão de acesso do NBB, começou no final de fevereiro e com isso, seis times começaram a jornada para tentar uma vaga na elite do basquete brasileiro.

Buscando estar junto de seus rivais do futebol, o Fluminense começou bem a campanha. O time conseguiu três vitórias, a primeira contra o Instituto Viva Vida por 76 a 52, e a segunda contra o Brusque, por 76 a 71. A mais recente foi 85 a 65 contra o Joaçaba, também em casa.

Porém, o time carioca tem um adversário na cola, o Tatuí, que está com um jogo a menos. A equipe do interior paulista também tem duas vitórias, contra o América Towers, por 74 a 73, e em cima do Joaçaba, por 91 a 89, ambas como visitante. Os dois são os destaques do começo de Liga Ouro e, por enquanto, estão indo direto para a semifinal do torneio.

O outro time a vencer foi o Brusque, que derrotou o América na estreia por 86 a 84, estando na terceira colocação. E na terceira partida, venceu o Instituto Viva Vida por 97 a 86. América, Instituto Viva Vida e Joaçaba perderam as duas partidas que disputaram até aqui.

Todos os times vão para o mata-mata, sendo que entre o terceiro e o sexto, disputam uma espécie de "quartas de final" para definir os outros dois semifinalistas. O campeão da Liga Ouro ganha o direito de pleitear uma vaga no NBB. Os dois últimos da fase de classificação da elite disputam a Liga Ouro no ano que vem.