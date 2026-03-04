SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma janela de transferências extra foi aberta no futebol brasileiro nesta quarta-feira (4) e vai até o dia 27 de março. Ela, no entanto, tem regras bem específicas para que novos jogadores sejam registrados pelos clubes.

ENTENDA COMO FUNCIONA

Ela é destinada a movimentos no mercado interno do futebol brasileiro. A causa principal é o fim dos Estaduais no próximo final de semana.

Jogadores que atuaram nos torneios estaduais poderão trocar de clube. Para isso, é preciso a comprovação de participação nas competições. Atletas que atuaram e rescindiram contratos dentro do período da janela internacional (entre 5 de janeiro e 3 de março) também podem ser anunciados por novas equipes.

O mesmo vale para jogadores que estavam emprestados. Eles podem voltar e serem novamente registrados pelos clubes ao qual pertencem. Para exemplificar: Rômulo, que está emprestado pelo Palmeiras e é destaque no Novorizontino, poderia voltar ao Alviverde.

Transferências internacionais não estão permitidas. Os clubes tinham até nesta terça-feira (3) para anunciarem reforços vindos de times de fora do Brasil.

A próxima janela de transferências internacional no Brasil se abre em 20 de julho. Ela ficará aberta até 11 de setembro.

E AS AMEAÇAS?

A Europa não é uma ameaça tão grande para os clubes brasileiros neste momento. Os principais mercados do Velho Continente estão fechados. Ucrânia, Suécia e Noruega são alguns dos poucos países de lá com janela aberta.

Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul são as principais ameaças fora da Europa para os clubes brasileiros. No mais, somente ligas de menor porte estão com mercado aberto.