SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do técnico português Leonardo Jardim. O vínculo será até dezembro de 2027.

O treinador luso teve sua primeira experiência no futebol brasileiro em 2025, quando comandou o Cruzeiro.

Ao anunciar sua saída do time mineiro, em dezembro, alegando razões pessoais, Jardim afirmou que, caso retornasse ao futebol brasileiro, seria apenas para comandar novamente o Cruzeiro.

"No Brasil, só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil", declarou na ocasião.

O primeiro desafio agora à frente do Flamengo será o clássico contra o Fluminense, valendo a taça do Carioca, no próximo domingo (8), no Maracanã.

A diretoria rubro-negra optou pela interrupção do trabalho de Filipe Luís mesmo após a equipe golear o Madureira por 8 a 0 pelas semifinais do Campeonato Carioca na noite de segunda-feira (2).

Apesar do placar elástico, pesou para a decisão o início ruim de temporada, com o Flamengo tendo acumulado dois vices -da Supercopa do Brasil, perdendo a decisão para o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, superado pelo Lanús, da Argentina.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo acumula até aqui uma derrota (para o São Paulo), um empate (com o Internacional) e uma vitória (sobre o Vitória).

No cargo desde setembro de 2024, Filipe Luís foi pego de surpresa com a demissão. Ele comandou o time em 101 partidas, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, o que corresponde a cerca de 70% de aproveitamento.

À frente da equipe, conquistou os títulos da Copa do Brasil, ainda em 2024, e da Supercopa do Brasil, do Carioca, da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2025.

Além da largada abaixo das expectativas neste início de 2026, também teria pesado para a demissão a relação conflituosa da comissão técnica com algumas estrelas do elenco, caso do atacante Pedro, que vinha sendo pouco aproveitado nos últimos jogos.