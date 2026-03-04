#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim.Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026
O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal.
Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias.
Apresentação à imprensa:
Em comunicado, o time da Gávea informa que o vínculo do treinador com o Rubro-Negro é válido até dezembro de 2027. Leonardo Jardim chega ao Flamengo acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias, que também passam a integrar a comissão técnica da equipe profissional.
Leonardo Jardim comandou o primeiro treino do Flamengo na tarde desta quarta-feira, no Centro de Treinamento George Helal. O treinador será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira (5).
Fotografias do primeiro treinamento de Leonardo Jardim no Ninho do Urubu! #Treino
O técnico português terá o desafio de substituir Filipe Luís, que conquistou cinco títulos em 16 meses. A demissão de Filipinho foi influenciada por maus resultados no início da atual temporada, que culminaram com a perda do título da Supercopa Rei para o Corinthians e do troféu da Recopa Sul-Americana para o Lanús (Argentina).
