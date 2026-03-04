SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de futebol sofreu nesta quarta-feira (4) sua primeira derrota para a Venezuela, em amistoso disputado na cidade de Toluca, no México. Realizada no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, a partida terminou com o placar de 2 a 1 para as venezuelanas.

Antes desse encontro, a equipe canarinho havia vencido todos os dez confrontos anteriores.

Romero e Higuera marcaram para a Venezuela, e Jaque Ribeiro fez para o Brasil. A partida, jogada a uma altitude de 2.600 metros, teve paralisação por quase 50 minutos por conta da chuva forte, com raios.

A equipe dirigida por Arthur Elias atuou com uma jogadora a menos em quase dois terços do jogo, depois que a volante Maiara levou o segundo cartão amarelo aos 31 minutos do primeiro tempo e acabou expulsa.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado por conta da chuva forte e da queda de raios no entorno do campo, em Toluca. A partida ficou 47 minutos parada até que a tempestade passasse e a bola voltasse a rolar.

O Brasil ainda fará um terceiro jogo nesta data Fifa, marcado para sábado (7), às 20h, contra o México, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Na última sexta-feira (27), a seleção venceu a Costa Rica por 5 a 2.