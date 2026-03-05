O Palmeiras deu um importante passo na busca pelo título do Campeonato Paulista. Jogando na Arena Barueri, na noite desta quarta-feira (4), o Verdão derrotou o Novorizontino pelo placar de 1 a 0 no primeiro jogo da final da competição.

Palmeiras 1x0 Novorizontino

Desta forma, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira precisa apenas de um empate, no próximo domingo (8) a partir das 20h30 (horário de Brasília) no estádio Jorge Ismael de Biasi, para garantir o seu 27º título Paulista. Já o time de Enderson Moreira precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título inédito no tempo regulamentar. Já o triunfo do Tigre por apenas um gol de vantagem força a disputa de pênaltis.

A vitória do Palmeiras teve dois protagonistas. O primeiro foi o atacante argentino Flaco López, que marcou o gol da vitória do Verdão aos 34 minutos do primeiro tempo com um chute colocado. O segundo destaque foi o goleiro Carlos Miguel, que defendeu cobrança de pênalti de Robson aos 46 minutos da etapa inicial para garantir a vitória do Porco.

