VITÓRIA NO PRIMEIRO DUELO DA FINAL! COMPLETAMOS 11 JOGOS CONSECUTIVOS INVICTOS NA ARENA CREFISA BARUERI E ABRIMOS VANTAGEM PARA OS ÚLTIMOS 90 MINUTOS DO PAULISTA! VAMOS BUSCAR, #FAMÍLIAPALMEIRAS! AVANTI!SE Palmeiras (@Palmeiras) March 5, 2026
Palmeiras 1x0 Novorizontino
Flaco López.#FimDeJogoSEP #PALxNOV pic.twitter.com/9mJHUSP9zs
Desta forma, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira precisa apenas de um empate, no próximo domingo (8) a partir das 20h30 (horário de Brasília) no estádio Jorge Ismael de Biasi, para garantir o seu 27º título Paulista. Já o time de Enderson Moreira precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título inédito no tempo regulamentar. Já o triunfo do Tigre por apenas um gol de vantagem força a disputa de pênaltis.
A vitória do Palmeiras teve dois protagonistas. O primeiro foi o atacante argentino Flaco López, que marcou o gol da vitória do Verdão aos 34 minutos do primeiro tempo com um chute colocado. O segundo destaque foi o goleiro Carlos Miguel, que defendeu cobrança de pênalti de Robson aos 46 minutos da etapa inicial para garantir a vitória do Porco.
G-I-G-A-N-T-E!SE Palmeiras (@Palmeiras) March 5, 2026
Debaixo das traves, ele resolve! Primeiro tempo com pênalti defendido e muita segurança! Avanti! pic.twitter.com/OKPHnzkyX4
Tags:
Campeonato Paulist | Esportes | futebol | Novorizontino | Palmeiras