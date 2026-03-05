RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está em negociação com o BRB para definir o futuro da parceria, em uma frente que envolve também o patrocínio no uniforme rubro-negro.

O clube e o banco estatal de Brasília têm vínculo tanto para exibição da marca, quanto para o negócio que envolve o Nação Fla, que conta com banco digital, cartão de crédito e outros serviços.

Como o BRB está no centro da crise envolvendo o Banco Master, o Flamengo é cauteloso para tomar medidas que o protejam se por acaso o BRB não conseguir manter a operação.

Por causa disso, a negociação não tem só o componente comercial, mas também jurídico.

Se fosse uma mera questão de renovação do contrato do uniforme, o cenário seria mais simples. O BRB já sinalizou que quer manter a marca na camisa do Flamengo, pagando valores similares ao contrato atual, que termina ao fim de março.

O UOL apurou que o BRB já deu um primeiro sinal de que, com os reajustes em relação ao contrato atual, está disposto a pagar pouco mais de R$ 40 milhões anuais ao Flamengo.

Executivos do BRB estiveram no Maracanã na final da Recopa e naquele dia, antes do jogo, tiveram uma reunião presencial com o Flamengo. Novas conversas vão acontecer.

Mesmo que não haja acordo em relação à presença na camisa, isso não quer dizer que a parceria no projeto do banco digital terminará. Esse vínculo entre Fla e BRB não tem um prazo de expiração.

O Flamengo espera concluir as tratativas com o BRB em breve, mas não se fecha a outras oportunidades no mercado. Atualmente, o BRB ocupa as omoplatas na parte frontal da camisa.