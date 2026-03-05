(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu demitir o engenheiro Paulo César Pires Duran, responsável pela manutenção dos gramados do CFA de Cotia e sobrinho de Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol do clube.

A demissão vem semanas após a polêmica referente a qualidade dos campos das instalações da base, o que redirecionou a pré-temporada do clube ao CT da Barra Funda.

Em janeiro, o UOL confirmou que o São Paulo encerrou mais cedo a pré-temporada da equipe profissional em Cotia devido a uma avaliação interna sobre a qualidade dos gramados.

Depois de dois dias de atividades, a comissão técnica e o departamento de futebol entenderam que as condições do campo não estavam ideais para a sequência dos trabalhos, especialmente em um momento de maior carga física e intensidade nos treinamentos. A situação gerou incômodo em líderes do grupo.

A programação inicial previa treinamentos dos atletas do futebol profissional no espaço dedicado às categorias de base do clube de 2 até 10 de janeiro. No dia 4, no entanto, o clube entendeu que era momento de retomar os trabalhos no CT da Barra Funda.

Sobrinho de Carlos Belmonte, conselheiro vitalício e ex-diretor de futebol do São Paulo, Duran fazia parte da equipe de José Eduardo Rebouças, diretor de infraestrutura, e foi indicado justamente por Belmonte para o cargo.

Ele estava afastado do cargo desde o dia 20 de fevereiro, quando o ge revelou imagens que mostravam um dos gramados do CT de Cotia repleto de buracos.