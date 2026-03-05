SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Era 7 de dezembro do ano passado quando Mbappé foi titular e jogou os 90 minutos na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol. nesta quinta-feira (5), quase três meses depois, a situação clínica do astro francês preocupa por causa de um problema no joelho sentido naquela partida.

VAI VIRAR DRAMA?

De lá para cá, Mbappé tem sido poupado de alguns jogos. O francês não foi nem sequer relacionado para os últimos dois duelos do Real, contra Benfica e Getafe.

O Real Madrid fala em uma entorse, mas o problema pode ficar mais sério. A imprensa espanhola veicula que há a possibilidade de que a situação evolua para uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

O sinal de alerta foi ligado. Segundo o jornal Marca, da Espanha, Mbappé colocou seu caso nas mãos do médico francês Bertrand Sonnery-Cottet, referência no tratamento de lesões nos joelhos dos atletas de elite. Ele chegou a cuidar de casos sérios como o de Ibrahimovic, em 2022, e o de Benzema, em 2014.

Por ora, Mbappé tem feito tratamento conservador. O propósito é evitar que o problema evolua para uma lesão grave no ligamento e precise de cirurgia. Neste caso, a chance de o francês perder a Copa do Mundo seria muito grande e há preocupação quanto a isso. Rodrygo teve uma lesão ligamentar diagnosticada nesta quarta-feira (4) e vai ficar de fora do Mundial.

Mas excessos aconteceram. Na Espanha há o entendimento de que o francês e o próprio Real Madrid colocaram a integridade física do atleta em risco, uma vez que ele entrou em campo 12 vezes desde que sentiu o primeiro incômodo e foi titular na grande maioria.

A tendência, segundo veículos espanhóis, é que Mbappé fique de fora dos próximos dois jogos do Real. A equipe enfrenta o Celta de Vigo, no fim de semana, e o Manchester City, na semana que vem.

Veremos dia a dia. Ele verá como se sente, como se recupera e evolui. No momento, é melhor não dar um prazo. Vamos ver como ele se sente e, com base nisso, decidiremos. Queremos que ele retorne 100% e, quando isso acontecer, ele estará de volta.Arbeloa, técnico do Real Madrid

JOGO COM BRASIL E COPA PERTO

A seleção da França tem dois amistosos para disputar neste mês de março. Os franceses vão enfrentar o Brasil (dia 26) e a Colômbia (dia 29) nos dois últimos amistosos antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. Os jogos serão disputados nos Estados Unidos.

A lista para a Copa deve sair em maio. A seleção francesa está no Grupo I do Mundial e estreia no dia 16 de junho, contra Senegal. Noruega e uma seleção vinda da repescagem (Bolívia, Suriname ou Iraque) completam a chave.

Caso se recupere e seja convocado, Mbappé disputará sua terceira Copa do Mundo. Aos 27 anos, ele tem um título (2018) e um vice (2022). O francês tem 12 gols marcados na história dos Mundiais e está a quatro de igualar o alemão Miroslav Klose como o maior goleador somando todas as edições.

MBAPPÉ DESDE INCÔMODO EM DEZEMBRO

11 jogos como titular

3 jogos como reserva (entrou em um)

5 jogos sem ser relacionado

13 gols marcados

1 assistência