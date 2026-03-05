SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi suspenso por 12 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) pela fala machista contra a árbitra Daiane Muniz nas quartas de final do Paulistão.

O zagueiro foi enquadrado em dois artigos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), ambos relacionados à prática de atos discriminatórios e ofensas à honra. Os artigos em questão são 243-G e 243-F.

A punição será cumprida apenas em torneios organizados pela Federação Paulista. Ele foi suspenso por oito partidas pelo artigo 243-G e mais quatro pelo 243-F, totalizando 12 jogos.

O jogador também foi condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil. O jogador foi denunciado por prática de atos discriminatórios e ofensas à honra.

Antes, o atleta foi multado pelo clube paulista e também "cortado" do jogo contra o Athletico, pelo Brasileirão. Gustavo O jogador recebeu uma multa de 50% do salário.

RELEMBRE O CASO

Após Red Bull Bragantino 1x2 São Paulo, comandado por Daiane Muniz, Gustavo Marques disse que uma mulher não deveria apitar um jogo envolvendo grandes times. Ele alegou que sua equipe acabou prejudicada pela responsável pelo apito.

"Tenho que falar da arbitragem: não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Ela não foi honesta pelo que fez. Todo o mérito para o São Paulo, pela camisa, tradição, mas ela puxou para eles. Para ela, o São Paulo foi maior. [...] A FPF tem que olhar e não colocar mulher para apitar jogo desse tamanho. Com todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe. Desculpa se falei algo contra as mulheres, mas ela não tem capacidade para apitar um jogo desses", disse o jogador.

Depois da entrevista, ele voltou a falar com jornalistas e pediu desculpa pela atitude. O jogador ainda disse que estava "de cabeça quente" e "muito frustrado" com a derrota.

Na ocasião, o Bragantino afirmou, em nota oficial, que "não compactua e repudia a fala machista" de seu atleta: "Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta".

Segundo o clube, Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas do jogador, "mas pediu para o Gustavo rever o que fala e tomar mais cuidado, que mesmo de cabeça quente não justifica. Ele reconheceu mesmo que errou e pediu desculpas de novo".