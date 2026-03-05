Satisfeito com o desempenho na primeira rodada, João era só sorrisos ao final da partida, concluída em 1h43min.
É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo, disse o jovem tenista em entrevista ao site ATPTour. Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje.
Brazil in the house tonight #TennisParadise pic.twitter.com/8gFgBjfZ9aBNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2026
No início do ano, João caiu nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia o bicampeonato consecutivo. Depois, foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 Rio Open, mas saiu com o título de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo.
Na sexta-feira (6), o tenista carioca fará o segundo duelo da carreira contra Kachanov, atual 16º do mundo. No ano passado, o russo superou João por 2 sets a 1 na segunda rodada do Master 1000 de Paris.
Bia Haddad se despede de Indian Wells
A paulista Beatriz Hadda Maia (67ª no ranking) deu adeus ao torneio de simples, com derrota a sétima na temporada - na estreia para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (5) e 1/6, em duelo que levou 2h15min.
Dupla de Luisa Stefani estreia sexta
Recém campeã no WTA 1000 de Dubai, a dupla da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski disputa a primeira rodada de Indian Wells às 16h (horário de Brasília) desta sexta (6). Cabeça de chave 2, a dupla enfretará a parceria da chinesa As Jiang Xinyu com a norueguesa Ulrikke Eikeri.
