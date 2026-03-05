Único brasileiro remanescente na chave de simples do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), o carioca João Fonseca, atual número 35 do mundo, terá pela frente na segunda rodada o russo Karen Kashanov, ex-top 10 do ranking na sexta-feira (6). Após um difícil início de temporada, devido a dores na região lombar, João estreou em grande forma em Indian Wells. Na madrugada quinta (5), ele despachou o despachou o belga Raphael Collignon (77º ) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/4.

Satisfeito com o desempenho na primeira rodada, João era só sorrisos ao final da partida, concluída em 1h43min.

É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo, disse o jovem tenista em entrevista ao site ATPTour.  Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje.

No início do ano, João caiu nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia o bicampeonato consecutivo. Depois, foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 Rio Open, mas saiu com o título de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo.

Na sexta-feira (6), o tenista carioca fará o segundo duelo da carreira contra Kachanov, atual 16º do mundo. No ano passado, o russo superou João por 2 sets a 1 na segunda rodada do Master 1000 de Paris.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bia Haddad se despede de Indian Wells

A paulista Beatriz Hadda Maia (67ª no ranking) deu adeus ao torneio de simples, com derrota a sétima na temporada -  na estreia para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (5) e 1/6, em duelo que levou 2h15min.

Dupla de Luisa Stefani estreia sexta

Recém campeã no WTA 1000 de Dubai, a dupla da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski disputa a primeira rodada de Indian Wells às 16h (horário de Brasília) desta sexta (6). Cabeça de chave 2, a dupla enfretará a parceria da chinesa As Jiang Xinyu com a norueguesa Ulrikke Eikeri.

Tags:
Bia Haddad | chave de simples | duplas | Estreia | João Fonseca | Luisa Stefan | Masters 1000 de Indian Wells

Agência Brasil - João Fonseca estreia bem e terá Kahachanov pela frente em Indian Wells

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se