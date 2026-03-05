SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (05), a renovação de contrato de Marcos Antônio.

O novo contrato terá validade até 2030.

O UOL já havia revelado os detalhes: multa rescisória para o mercado nacional de R$ 900 milhões, multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros e grande aumento salarial.

Clube trabalhava nas últimas semanas pela valorização do atleta, que sofreu grande investida do Flamengo neste início de temporada.

O Flamengo chegou a sinalizar com uma proposta por 10 milhões de euros, mas teve portas fechadas pelo executivo do São Paulo, Rui Costa.