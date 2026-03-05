O atleta gaúcho, de 44 anos, está fora do treino oficial de sexta (6) e também perderá a tomada de tempo no sábado (7), que vale a classificação às finais. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é que o atleta se recupere até 14 de março, quando ocorrerá a disputa do banked slalom, uma modalidade do snowboard.
Além do atleta gaúcho de 44 anos, outros quatro competidores se acidentaram no mesmo trecho da pista na manhã de hoje. Após as quedas, os organizadores anteciparam o término da sessão de treinos. Os incidentes ocorreram em as condições desfavoráveis da neve nas Dolomitas italianas, devido a temperaturas acima da média para o período (12°C durante o dia). O aumento do calor pode ser um dos fatores para a irregularidade da neve na pista.
Abertura dos Jogos Paralímpicos
Os esquiadores Cristian Ribera e Aline Rocha serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura nesta sexta (6), a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena di Verona, no norte da Itália. Eles competirão no esqui cross-country e no biatlo sentado, assim como os compatriotas Wellington da Silva, Elena Regina, Guilherme Cruz Rocha e Robelson Lula. A delegação Amarelinha conta ainda com Vitória Machado no snowboard, além de André Barbieri.
O Brasil estreia nos Jogos às 6h de sábado (7) com quatro representantes (Aline Rocha, Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula) na prova de 7,5 quilômetros do biatlo sentado.
Programação dos brasileiros em Milão-Cortina
Sexta-feira (6)
16h Cerimônia de Abertura
Sábado (7)
6h Biatlo 7,5km sprint Finais sentado
Aline Rocha, Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula
Domingo (8)
6h Biatlo 12.5km Individual Finais sentado
Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula
Terça (10)
5h45 Esqui cross-country Sprint Classic (Qualificação)
Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva
8h15 Esqui cross-country Sprint Classic semifinal e final (se passarem)
Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva
Quarta (11)
5h45 Esqui cross-country 10km Interval Start Classic Finais sentado/em pé
Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva
Sexta (13)
6h Biatlo Sprint Pursuit (Qualificação)
Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula
8h30 Biatlo Sprint Pursuit (Final )
Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula
Sábado (14)
6h Esqui cross-country Finais Revezamento misto
4 x 2.5 km
6h e 7h55 Snowboard Banked Slalom Finais
Andre Arenhart Barbieri e Vitória Machado
Domingo (15)
5h00e 6h20 Esqui cross-country 20km Interval Start Free Finais sentado e em pé
Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva
16h30
Cerimônia de Encerramento
