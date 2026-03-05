SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liderados pelo argentino Lionel Messi, os jogadores do Inter Miami CF visitaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (5), na Casa Branca. O republicano recebeu o elenco da equipe para uma cerimônia após a conquista do título da MLS (Major League Soccer).

Messi entrou no local do evento ao lado de Trump. Durante o discurso, o presidente americano relembrou ter visto o brasileiro Pelé atuar no país pelo New York Cosmos, clube que ajudou a popularizar o futebol por lá nos anos 1970.

"Vocês vão me chamar de velho, mas eu vi o Pelé jogar, lembram? Ele jogava pelo Cosmos", disse Trump.

Em outro momento com os atletas, o presidente cometeu uma gafe ao se referir a Luis Suárez como "atacante brasileiro". O uruguaio, que estava logo atrás do púlpito, reagiu com um sorriso.

O encontro com Messi na Casa Branca ocorre pouco tempo depois da visita de outro astro do futebol. Em novembro de 2025, Trump recebeu Cristiano Ronaldo, que hoje atua na liga saudita, em um encontro ao lado do príncipe do país, Mohammed bin Salman.