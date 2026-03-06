SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo não fecha portas para uma saída do goleiro Neto.

NEGOCIÁVEL

O UOL apurou que três clubes fizeram sondagens ao Botafogo nos últimos dias: Corinthians, Coritiba e Internacional.

Até aqui, nenhum dos clubes avançou com oficialização. O clube carioca aguarda uma proposta.

O Botafogo está aberto a ouvir propostas, após falhas recentes do arqueiro. A avaliação nos bastidores é que o jogador passou a ser visto como negociável.

Neto perdeu espaço, ficando fora até mesmo do banco em jogos recentes do Alvinegro, após uma série de falhas ?a mais recente delas, no gol de Pulgar, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.