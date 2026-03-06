SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em cada edição de Copa do Mundo, a bola se transforma em personagem importante. Ela já foi notícia por causar mais dificuldades aos goleiros e também pela precisão que demonstra durante seu voo para o fundo do gol.

A Adidas, parceira da Fifa em material esportivo, lançou a Trionda para a Copa de 2026, no México, Canadá e Estados Unidos, e guarda em segredo o modelo que será usado na Copa feminina de 2027, no Brasil.

A primeira foi testada à exaustão e a expectativa é que ela proporcione um "futebol melhor" em relação às últimas edições da competição.

Segundo Sam Handy, gerente geral de futebol da empresa alemã, na perspectiva de inovação a Trionda é uma bola que vai "ajudar" os jogadores em campo.

É uma completa reconstrução [em relação a Al Rihla, a bola do último Mundial, no Qatar]. A timeline da criação de uma bola acontece essencialmente no momento em que finalizamos uma Copa do Mundo. Leva cerca de quatro anos para desenvolver novos formatos dos gomos, novo material interno, nova maneira fazer a tecnologia da bola.Sam Handy, ao UOL

"Há uma nova engenharia para o formato dos gomos para proporcionar uma velocidade melhor, melhor precisão, melhor toque. De uma perspectiva de inovação de performance, é verdade que é uma bola melhor pode proporcionar um futebol melhor, ajuda os jogadores a jogarem com mais confiança e de forma mais agressiva, vocês vão ver. É uma inovação bem empolgante", acrescentou.

Ele não entra em detalhes sobre a versão que será usada no Brasil, na Copa feminina, mas o UOL apurou que ela será um pouco mais leve e adaptada ao jogo de futebol das mulheres. Também terá uma nova construção dos painéis em relação à Trionda.

A BOLA TAMBÉM DÁ AUXÍLIO À ARBITRAGEM

A bola do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá terá uma espécie de plataforma de apoio à arbitragem. O sistema foi desenvolvido em colaboração com a Kinexon.

A Tecnologia de Bola Conectada envia dados precisos em tempo real ao sistema de VAR. Assim, em uma combinação com o GPS dos jogadores e uso de inteligência artificial, as decisões de impedimento serão mais rápidas.

Outro detalhe que a tecnologia pode ajudar é em relação aos toques na bola, auxiliando em lances duvidosos sobre jogadas envolvendo desvios com a mão.

POR QUE TRIONDA?

A bola foi batizada de "Trionda", uma referência aos três países que vão sediar o torneio: EUA, México e Canadá. Ela traz detalhes em azul, verde e vermelho, um tom para cada nação envolvida.

Trionda significa "três ondas", numa alusão às "olas" que os torcedores fazem como festa nos estádios.

A bola foi produzida com uma nova construção de quatro painéis, segundo a fabricante, com uma "geometria fluida do design que replica as ondas".