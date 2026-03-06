SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação do meia inglês Jesse Lingard.

O jogador chega ao clube com contrato válido até o fim da temporada.

O acordo prevê ainda metas esportivas que, se atingidas, resultarão na renovação automática do vínculo até dezembro de 2027.

MENTALIDADE EUROPEIA

Livre no mercado desde o fim do ano passado, Lingard foi considerado pelo departamento de futebol como uma oportunidade alinhada ao momento do clube. Além de não envolver custos de transferência, o atleta se encaixa no perfil desejado pela diretoria.

Com ampla experiência internacional, o meia é visto como um reforço capaz de contribuir para a implementação de uma mentalidade europeia no elenco corintiano.

Outro ponto que pesou foi o aspecto financeiro. O pacote salarial do jogador é considerado baixo para os padrões do mercado e representará um custo inferior a R$ 8 milhões até o fim da temporada.

CARREIRA NA INGLATERRA E DESTAQUE NA ÁSIA

Lingard chega ao Corinthians após longa trajetória no futebol inglês. Ele também teve uma passagem curta, porém bem-sucedida, pela Coreia do Sul.

Revelado pelo Manchester United, onde ingressou ainda aos 13 anos, o meia acumulou empréstimos a Leicester, Birmingham, Brighton e Derby County antes de se firmar no elenco principal dos Red Devils na temporada 2015/16. Naquele ano, atuou ao lado de Memphis Depay e conquistou a FA Cup.

O jogador permaneceu no United até 2021, quando foi emprestado ao West Ham. Retornou ao Old Trafford na temporada seguinte e deixou o clube em definitivo em 2022.

Ainda em 2022, Lingard se transferiu para o Nottingham Forest. Lá, ele atuou por uma temporada antes de seguir para o FC Seoul, da Coreia do Sul.

Na capital sul-coreana, o meia se destacou com 19 gols e 11 assistências em 67 partidas, durante duas temporadas. Apesar do bom desempenho individual, não conquistou títulos pelo clube.

Mesmo assim, Lingard deixou o Seoul com grande reconhecimento. O clube ofereceu a renovação contratual, mas o jogador optou por não aceitar a proposta, buscando novos desafios na carreira.

A prioridade do atleta era retornar à Europa. Houve sondagens de clubes do Velho Continente, como o Feyenoord, da Holanda, além de equipes da segunda divisão inglesa. Também existiram contatos de times da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Pela seleção inglesa, Lingard atuou entre 2016 e 2021, período em que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ao todo, foram 32 partidas e seis gols com a camisa da Inglaterra.