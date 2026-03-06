SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians oficializou nesta sexta-feira (6) a contratação do meia inglês Jesse Lingard, 33, ex-Manchester United que disputou a Copa do Mundo de 2018 pela Inglaterra.

O jogador já vinha treinando no CT do clube nos últimos dias e as partes aguardavam a conclusão de trâmites burocráticos para anunciar a contratação. Ele usará a camisa número 77.

Cria das categorias de base do Manchester United, Lingard atuou no clube ao lado de Memphis Depay. Em sua passagem pela equipe, conquistou a FA Cup (Copa da Inglaterra), fazendo o gol do título contra o Crystal Palace, em 2016.

Ele assinou com o Corinthians até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027, em caso de cumprimento de metas estabelecidas em contrato.

"Tem bastante paixão dos torcedores, o que é maravilhoso de ver. O CT aqui é incrível. E os jogadores me receberam de braços abertos", afirmou Lingard.

O meio-campista defendeu a Inglaterra na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, fazendo um dos gols na vitória sobre o Panamá na fase de grupos.

Em 2021, foi emprestado ao West Ham, e se transferiu no ano seguinte ao Nottingham Forest, ao fim de seu contrato com o United.

Desde 2024, estava no Seoul FC, da Coreia do Sul, onde fez 67 partidas e marcou 19 vezes.

Natural de Warrington, Jesse Lingard será o segundo atleta nascido na Inglaterra a atuar no Corinthians. Colin Kazim-Richards, campeão do Paulista e do Brasileiro de 2017, nasceu em Leyton, mas se naturalizou turco.