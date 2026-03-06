SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rayssa Leal está na semifinal do Mundial de skate street, disputado no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A brasileira avançou na quarta colocação, com 55,63. As 16 primeiras das quartas de final se classificaram para a semi, que acontece neste sábado (7), às 11h30 (de Brasília).
Rayssa Leal assumiu a terceira colocação geral logo após a primeira volta, com 55,63. A brasileira ficou atrás de Coco Yoshizawa (JAP), com 56,61 e da francesa Lucie Schoonheere, com 56,77.
Já classificada, Rayssa fez 50,48 na segunda volta, não trocou nota e acabou ultrapassada por Ibuki Matsumoto (JAP), que fez a maior nota do evento, 57,94. A brasileira cometeu um erro ainda no início da apresentação, o que prejudicou sua nota.
A dona de dois títulos mundiais se apresentou na última bateria, ao lado de seis japonesas, entre elas a campeã olímpica em Paris 2024 Coco Yoshizawa e a medalhista de prata Liz Akama. Na ocasião, Rayssa fechou o pódio com o bronze.
A competição foi paralisada por cerca de uma hora e meia por conta da chuva. A disputa estava na segunda, e última, volta. Nas quartas, não há apresentação de manobras, apenas voltas completas.
Além de Rayssa, a brasileira Gabi Mazetto também avançou na competição. Ela terminou na 15ª colocação da classificação geral, com 41,56.
VEJA AS 16 SEMIFINALISTAS
Ibuki Matsumoto (JAP)
Lucie Schoonheere (FRA)
Coco Yoshizawa (JAP)
Rayssa Leal (BRA)
Paige Heyn (EUA)
Nanami Onishi (JAP)
Mei Ozeki (JAP)
Jessica Ready (AUS)
Chenxi Cui (CHI)
Yuanling Zhu (CHI)
Funa Nakayama (JAP)
Wenhui Zeng (CHI)
Jibeen Park (COR)
Vareeraya Sukasem (THA)
Gabi Mazetto (BRA)
Daniela Terol (ESP)