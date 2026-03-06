SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (6) que o Brasil vai enfrentar o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, em seu último compromisso no país antes do embarque para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A seleção panamenha é atualmente a 33ª colocada no ranking da Fifa e está no grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

Atuar no Maracanã novamente era um desejo do técnico Carlo Ancelotti. "É um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa", disse o treinador.

Antes do compromisso no Rio de Janeiro, a seleção brasileira tem dois amistosos na próxima data Fifa, contra França e Croácia, em Boston e Orlando, respectivamente. A convocação para esses jogos será no dia 16 de março.

Já o último teste do Brasil antes do Mundial será contra o Egito, já nos EUA, no dia 6 de junho. A equipe liderada por Ancelotti deve embarcar para a América do Norte no dia 1º de junho.

Para Samir Xaud, presidente da CBF, a programação, com despedida no Maracanã, será bastante simbólica para os jogadores. "O Maracanã é a casa da seleção brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para que o time, que já no dia seguinte embarcará para os EUA", afirmou.

A convocação final para a Copa do Mundo deve ocorrer no dia 19 de maio, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.