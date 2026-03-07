SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O inglês George Russell conquistou na madrugada deste sábado (7), a primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 após fazer o melhor tempo na classificação do GP da Austrália. Ele dominou o treino e foi o primeiro com o tempo de 1min18s516
Russell fez o melhor tempo nas três partes do treino e em ambas com boa vantagem para os demais carros.
Após bater no treino livre 3, Kimi Antonelli teve seu carro reconstruído a tempo e se classificou na 2ª posição
A Red Bull conseguiu a terceira colocação com Isack Hadjar, que ficou a sete décimos de Russell. Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton, Lawson, Lindblad e Bortoleto fecharam o top-10
Tetracampeão do mundo, Verstappen bateu no Q1 e não fez tempo de volta, largando em 20º.
Gabriel Bortoleto irá largar em 10º. Ele se classificou para o Q3, mas quando entrou no box após o Q2, seu motor entrou em ''falso neutro'' e ele não conseguiu reiniciar o sistema do carro. Assim, ele não participou da disputa pela pole.
A primeira corrida de 2026 e do novo regulamento será na madrugada de sábado para domingo, com a largada marcada para 01h da manhã (de Brasília)
Q1: Russell voa, Bortoleto pega top-10 e Verstappen bate
Na primeira rodada de voltas rápidas, Gabriel Bortoleto fez uma boa volta, com o tempo de 1:20.495 e chegou a ser líder momentâneo, até que Russell conseguiu baixar para a casa de 1:19. Os tempos foram baixando e Leclerc e Piastri se aproximaram, mas sem passar o inglês.
Restando 7:30, Max Verstappen perdeu o carro pouco antes da curva 1, rodou e bateu, ficando de fora do resto da classificação. A classificação foi interrompida e isso ajudou a Mercedes a deixar pronto o carro de Kimi Antonelli, que havia batido no treino livre 3 e era dúvida para a disputa do classificatório. O italiano acabou sendo o sexto colocado.
Das duas estreantes, a Audi colocou seus dois carros no Q2, com Bortoleto em 10º. A Cadillac não conseguiu bons tempos e vai largar com seus dois carros atrás de Alonso. Sainz e Stroll não completaram volta rápida e irão largar da última fila
Eliminados: Alonso (17º), Perez (18º), Bottas (19º), Verstappen (20º), Sainz (21º) e Stroll (22º).
Q2: Russel é o mais rápido novamente e Bortoleto avança para o Q3
George Russell foi o primeiro piloto a baixar para a casa de 1:18 e liderou o Q2 com o tempo de 1:18.934, com 0.4s de diferença para o segundo colocado Charles Leclerc. Na primeira rodada de voltas, Bortoleto ficou com a 9ª colocação, enquanto Hamilton abortou sua primeira volta.
Após a segunda rodada, o brasileiro caiu para 11º e teve que ir para o tudo ou nada na sua última volta. Seu principal adversário era o companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.
Bortoleto fez o tempo de 1:20.221, superou Hulkenberg e viu os adversários não conseguirem superá-lo para avançar ao Q3.
Eliminados: Hulkenberg (11º), Bearman (12º), Ocon (13º), Gasly (14º), Albon (15º) e Colapinto (16º).
Q3: Mercedes mostra força e conquista dobradinha
A disputa pela pole começou, mas logo foi interrompida após um erro da Mercedes. A equipe esqueceu de retirar o resfriador do carro de Antonelli e o aparelho caiu na pista. Parte dele foi atropelada por Norris e espalhou detritos na pista, causando bandeira vermelha.
Assim como nas outras partes do treino, Russell começou muito bem e fez 1:19.084, com 0.5s à frente de Norris e Hadjar. Porém, Antonelli baixou para a casa de 1:18 e se colocou na briga.
O inglês respondeu e baixou em meio segundo o seu tempo, praticamente garantindo a pole. O francês Isack Hadjar conseguiu melhorar seu tempo e pulou para terceiro, porém, a diferença era grande, de 0.7s.
Confira o grid de largada para o GP da Austrália
1º - George Russell (Mercedes)
2º - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
3º - Isack Hadjar (Red Bull)
4º - Charles Leclerc (Ferrari)
5º - Oscar Piastri (Mclaren)
6º - Lando Norris (Mclaren)
7º - Lewis Hamilton (Ferrari)
8º - Liam Lawson (Racing Bulls)
9º - Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10º - Gabriel Bortoleto (Audi)
11º - Nico Hulkenberg (Audi)
12º - Oliver Bearman (Haas)
13º - Esteban Ocon (Haas)
14º - Pierre Gasly (Alpine)
15º - Alexander Albon (Williams)
16º - Franco Colapinto (Alpine)
17º - Fernando Alonso (Aston Martin)
18º - Sérgio Perez (Cadillac)
19º - Valteri Bottas (Cadillac)
20º - Max Verstappen (Red Bull)
21º - Carlos Sainz (Williams)
22º - Lance Stroll (Aston Martin)