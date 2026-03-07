SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma universidade brasileira pode se tornar a nova patrocinadora principal de Gabriel Medina. A Universidade Vila Velha (UVV), do Espírito Santo, negocia para estampar sua marca no bico das pranchas do tricampeão mundial durante a temporada do Circuito Mundial (CT) -espaço que ficou vago desde o fim da parceria entre o surfista e a Rip Curl.

A possibilidade ganhou força após uma ativação realizada no último fim de semana, quando Medina promoveu um evento em sua piscina de ondas em parceria com a WSL.

O evento reuniu os surfistas brasileiros da elite mundial e teve transmissão ao vivo da Globo. Mas um detalhe chamou atenção: no bico da prancha de Medina estava a marca UVV ON, plataforma de ensino a distância e semipresencial da Universidade Vila Velha.

Segundo apuração da reportagem, a presença da marca no evento foi inicialmente uma ativação pontual. O retorno, no entanto, abriu caminho para negociações para que a parceria se estenda ao longo de toda a temporada do Circuito Mundial.

"Estamos costurando com o estafe dele a participação da UVV junto do Gabriel por toda a temporada. E, se depender de nós, esse desejo se tornará realidade", disse José Luiz Dantas, mais conhecido como Zé, presidente da universidade.

Como começou

A conexão entre Medina e a universidade começou a se desenhar durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, disputados em Teahupo'o, no Taiti.

Na ocasião, a UVV enviou uma equipe de mídia para produzir conteúdo durante o evento. Foi ali que Alexia Mariano, jornalista e coordenadora de marketing da instituição, conheceu Medina e membros de sua equipe.

O relacionamento ganhou força meses depois. Em novembro de 2025, Zé ajudou a levar pela primeira vez uma etapa do Qualifying Series (QS), a divisão regional, para o Espírito Santo, aproximando a universidade do ambiente competitivo da WSL.

A parceria evoluiu novamente neste ano, quando a UVV apoiou uma edição do Medininha Surf Day em Vila Velha -campeonato gratuito criado por Medina para incentivar crianças no surfe e promover sua linha de produtos infantis.

Exposição nacional

O passo mais visível, no entanto, aconteceu no evento realizado na piscina de ondas do surfista. Além de reunir atletas da elite brasileira, a ação teve transmissão nacional, ampliando a exposição da marca da universidade.

"A experiência foi incrível. Ver a UVV dentro desse ambiente, com os surfistas já conhecendo a universidade e o Zé, foi muito especial. O Gabriel se sentiu confortável com a gente. Foi uma conexão muito genuína", disse Alexia.

Segundo ela, o impacto da ação foi imediato.

"Ainda estamos levantando os números, mas só se fala nisso. Meu celular não parou. Aqui no estado, todo mundo ficou em choque. Foi um impacto grande."

Estratégia de visibilidade

A Universidade Vila Velha é uma instituição privada, com cerca de 16 mil alunos e cursos que vão de Administração a Medicina.

Segundo a própria universidade, a aproximação com Medina faz parte de uma estratégia para ampliar a visibilidade da marca -inclusive fora do Brasil.

"Será uma honra e um privilégio estar com o Gabriel no Circuito Mundial. Também é um desejo nosso expandir internacionalmente, alcançar os quatro cantos do planeta. Sem contar que educação e esporte sempre caminham juntos", disse José Luiz Dantas.

Mas, para o presidente da instituição, há também um componente pessoal na iniciativa.

Surfista desde jovem, Zé sempre cultivou o desejo de ver o Espírito Santo ganhar maior projeção no cenário internacional do surfe. Nos últimos anos, passou a investir em projetos ligados ao esporte e a aproximar a universidade do circuito profissional.

Nos bastidores da negociação, pessoas próximas ao projeto descrevem o presidente como o principal entusiasta da iniciativa, disposto a apostar no esporte também por paixão.

"Sem entrar muito em detalhes, sim, faz sentido [o investimento]. Mas não é uma conta tão simples. Não é apenas o valor. Estamos finalizando os estudos de custo-benefício. Eu costumo dizer que somos o lado 'pé no chão', enquanto o Zé é o lado passional. Quando ele acredita em algo, vai até o fim", afirmou Alexia.

Segundo pessoas envolvidas nas conversas, a universidade vê com otimismo a possibilidade de ampliar a parceria. Nos bastidores, há a percepção de que Medina ficou satisfeito com a forma como a colaboração evoluiu nos últimos meses.

"Gabriel está em busca do seu tetracampeonato, é um ídolo nacional, um exemplo a ser seguido, humilde, um brasileiro de verdade. Ele reúne todas as qualidades que sempre buscamos", disse Zé.

Patrocínio não impede outros acordos

Caso o acordo avance, Medina ainda teria espaço para fechar parcerias com marcas de roupas ou equipamentos -um ativo importante no mercado.

A exclusividade da universidade seria restrita ao setor educacional e às propriedades de mídia ligadas à instituição, como as estações de rádio.

"Para mim, a marca precisa ter propósito e estar alinhada com as mesmas ideias. Sempre procurei trabalhar com empresas que têm a ver com meu estilo de vida e com o que eu acredito. Conheci o Zé, o pessoal da UVV, o estafe... Foi tudo muito natural. A galera é da nossa vibe, muito ligada ao esporte e à iniciativa", finaliza Gabriel Medina durante o evento.

O UOL tentou contato com Gabriel Medina e seus empresários sobre o assunto, mas eles optaram por não comentar.