SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de estrear no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, com uma vitória, João Fonseca avançou pela primeira vez à terceira rodada do torneio.

O brasileiro de 19 anos, 35º no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), venceu de virada neste sábado (7) o russo Karen Khachanov, número 16 do mundo, por 2 sets a 1 -parciais de 4/6, 7/6 (7) e 6/4.

Na próxima etapa de Indian Wells, Fonseca enfrentará o americano Tommy Paul, 24º no ranking, que derrotou o belga Zizou Bergs na segunda rodada do torneio.

O tenista brasileiro venceu o também belga Raphael Collignon por 2 sets a 0 na primeira partida que disputou na edição deste ano da competição.

Essa foi a segunda vez que Fonseca e Khachanov se enfrentaram em torneios ATP. No primeiro confronto, na terceira rodada do Masters 1000 de Paris em 2025, o russo venceu o brasileiro por 2 sets a 1.

Khachanov tem sete títulos na carreira, com destaque para o Masters 1000 de Paris em 2018, e chegou à oitava colocação do ranking mundial. O tenista russo também foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio.

Depois de encerrar 2025 na 24ª posição do ranking mundial, Fonseca começou a nova temporada enfrentando dificuldades físicas. Ele desistiu de participar dos campeonatos de Adelaide e Brisbane em razão de um problema crônico na região lombar e, com um desempenho abaixo do seu nível habitual, foi eliminado na estreia do Australian Open, o primeiro Grand Slam do calendário, e do ATP 250 de Buenos Aires.

No Rio Open, em fevereiro, chegou às oitavas de final de simples, mas não conseguiu passar pelo peruano Ignacio Buse. Já na competição de duplas, conquistou o título ao lado do brasileiro Marcelo Melo.

A vitória deste sábado em Indian Wells, dessa forma, é apenas a sua terceira em simples neste ano.

No último domingo (1º), Fonseca venceu o MGM Slam, em Las Vegas, torneio que não integra o circuito de tênis nem soma pontos no ranking mundial.