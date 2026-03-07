SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os investidores da SAF responsável pelo Novorizontino aumentaram o valor do bicho oferecido ao elenco para a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, neste domingo (08). Em caso de título, os jogadores receberão R$ 3 milhões em premiação.

A reportagem apurou que a quantia representa um aumento de R$ 1 milhão em relação ao acordo inicial firmado com o elenco.

PRIMEIRO JOGO EMPOLGOU INVESTIDORES

O resultado do jogo de ida da decisão foi determinante para que a premiação fosse ampliada. Apesar da derrota por 1 a 0 em Barueri, a avaliação interna é de que o confronto segue totalmente aberto.

O pagamento será feito diretamente pelo grupo investidor do clube, liderado pelos herdeiros de Jorge Ismael de Biasi, presidente histórico do extinto Grêmio Esportivo Novorizontino. A família tem negócios ligados a uma usina de cana-de-açúcar e à pecuária.

Desde a refundação do Novorizontino, em 2010, a família Biasi já investiu mais de R$ 120 milhões no clube, segundo apuração da reportagem. O estádio do Tigre, que leva o nome do patrono da família, também pertence aos investidores.

O grupo está empolgado com a possibilidade de conquistar o primeiro título paulista da história da cidade. Para eles, seria a chance de alcançar o feito que escapou em 1990, quando o clube perdeu a final do Paulistão para o Bragantino.

Diante desse cenário, os empresários se mostraram dispostos a realizar qualquer investimento necessário para ajudar na conquista inédita -incluindo o aumento da premiação ao elenco.

PAGAMENTO PARA RÔMULO JOGAR

Também caberá aos investidores da SAF arcar com o pagamento para que o meia Rômulo possa atuar na partida decisiva. Emprestado ao Novorizontino pelo Palmeiras, o jogador só pode entrar em campo mediante o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão.

A reportagem apurou que o valor será quitado após o jogo. A estratégia do clube é manter o suspense sobre a presença do meia até a divulgação da escalação, cerca de uma hora antes do início da partida.

Rômulo está concentrado com o restante do elenco e já manifestou o desejo de participar da decisão. A ausência do meia no primeiro jogo, em Barueri, passou por uma decisão do técnico Enderson Moreira, que avaliou que a equipe poderia render bem sem o jogador. Juninho foi escalado na função, mas a estratégia não funcionou como esperado.

Com o placar ainda aberto para o segundo jogo da final, comissão técnica e investidores entenderam que a presença de Rômulo pode ser decisiva. Por isso, o pagamento da multa será realizado após a partida, independentemente do resultado.