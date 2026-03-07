SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção feminina de futebol do Brasil perdeu na noite deste sábado (7) para o México, por 1 a 0, em um amistoso disputado na Cidade do México, três dias depois de sofrer sua primeira derrota para a Venezuela.

Diante de um estádio Ciudad de los Deportes cheio, as comandadas de Arthur Elias tiveram muitas oportunidades de gol, mas sem conseguir a finalização certeira -muitas vezes, parando na goleira Barreras.

Do outro lado, as mexicanas perderam um pênalti em defesa decisiva de Letícia logo aos sete minutos do primeiro tempo, mas se aproveitaram de uma cobrança de escanteio certeira que resultou em cabeceio de Espinoza aos 30 minutos da segunda etapa.

Esta é a segunda derrota do Brasil para o México em 17 encontros, tendo vencido as outras 15 vezes. Além da Venezuela, a seleção também enfrentou a Costa Rica, na sexta-feira (27), nesta Data Fifa, com vitória por 5 a 2.

O Brasil sediará um dos grupos do Fifa Series, um novo torneio de seleções a ser disputado ainda neste ano. Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul serão as adversárias da equipe de Arthur Elias. Em 2027, o país também receberá a Copa do Mundo de futebol feminino.