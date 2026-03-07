SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após abrir vantagem mínima no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, com gol de Flaco López, o Palmeiras visita o Novorizontino com o desafio de encerrar a série de vitórias do time do interior jogando em seus domínios e, assim, dar fim ao maior jejum de títulos da era Abel Ferreira.

O segundo e decisivo jogo do Paulista de 2026 acontece neste domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte. Record (TV aberta), TNT (TV fechada), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube) transmitem o duelo.

Durante a fase de grupos, a equipe treinada por Enderson Moreira venceu as quatro partidas que jogou em casa com o apoio de sua torcida, incluindo a goleada por 4 a 0 sobre o Palmeiras pela quarta rodada no dia 20 de janeiro, maior derrota sofrida por Abel Ferreira à frente da equipe, com três gols do atacante Robson --o artilheiro da atual edição do estadual, com sete bolas na rede até aqui.

"Às vezes na vida precisamos tomar alguns tombos para abrir os olhos. Esse foi um deles", afirmou Abel.

Por ter a melhor campanha na primeira fase do campeonato, o Novorizontino jogou em casa novamente nas quartas de final e nas semifinais, deixando pelo caminho Santos (2 a 1) e Corinthians (1 a 0), respectivamente.

Para o segundo jogo da final, a diretoria do Novorizontino deve colocar a mão no bolso para contar com a presença entre os 11 titulares do meia Rômulo, vice-artilheiro do time com seis gols e que está emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano. Para poder contar com o jogador, o clube do interior terá de desembolsar R$ 1 milhão para o rival na decisão.

"A gente está vivo, confiamos na nossa força em casa e vamos em busca desse título", afirmou o meia Luís Oyama após o duelo de quarta-feira na Arena Barueri. "Dentro de casa a gente sai bastante. Não é à toa que fizemos quatro gols neles no primeiro jogo. A gente tem total chance de sair vitorioso lá", acrescentou o volante do Novorizontino.

Na final pelo sétimo ano seguido, o Palmeiras pode garantir seu 27º título do estadual com um empate, dando fim ao maior jejum de títulos desde que o treinador português Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, em novembro de 2020.

A última taça levantada pelo alviverde foi justamente a do Paulista, em 2024, superando o Santos na decisão. O time completa neste sábado (7) 699 dias sem nenhuma conquista.

O ano passado foi o primeiro desde que Abel assumiu o leme sem que o Palmeiras tenha levantado alguma taça, mesmo com investimentos de quase R$ 700 milhões em nomes como Andreas Pereira, Vitor Roque e Paulinho. O time ficou com os vices do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, ambos vencidos pelo Flamengo.

Entre 2020 e 2024, o técnico português empilhou dez taças pelo clube palestrino -três do Paulista (2022, 2023 e 2024), duas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e duas da Copa Libertadores (2020 e 2021), além de uma da Copa do Brasil (2020), uma da Supercopa do Brasil (2023) e uma da Recopa Sul-Americana (2022).

Se chegar ao tetra do estadual no domingo, Abel se isola como o técnico mais vencedor da história do Palmeiras, superando Osvaldo Brandão, que comandou o time em cinco passagens diferentes entre os anos 1940 e 1980.

Ele também se tornaria o técnico estrangeiro com mais títulos do Paulista, superando o italiano Guido Giacominelli, tricampeão com o Corinthians, entre 1922 e 1924, e o uruguaio Humberto Cabelli, com o Palestra Itália, entre 1932 e 1934.