SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, disputado no Circuito de Albert Park, localizado na cidade de Melbourne, e garantiu a primeira vitória da temporada para a Mercedes.
Russell liderou uma dobradinha da equipe alemã ao cruzar a linha de chegada à frente do companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli. O terceiro lugar ficou com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.
A corrida, que abriu a temporada da Fórmula 1, também teve o heptacampeão mundial Lewis Hamilton terminando em quarto, seguido por Lando Norris, da McLaren F1 Team, na quinta posição.
O atual campeão mundial Max Verstappen, da Red Bull Racing, terminou em sexto. Entre os destaques do pelotão intermediário, o britânico Oliver Bearman foi o sétimo colocado, enquanto Arvid Lindblad ficou em oitavo.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na nona posição com a Audi F1 Team, somando pontos logo na etapa de abertura do campeonato.
Um incidente marcou a corrida antes mesmo da largada. Durante a volta de reconhecimento, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, travou os pneus na zebra de saída da curva quatro, perdeu o controle do carro e bateu com força contra a barreira; cerca de 40 minutos antes do início da prova.
O impacto danificou a roda dianteira direita, a asa dianteira e o bico do carro, comprometendo a participação do piloto na etapa disputada em Melbourne.
Confira a classificação final do GP da Austrália
1º - George Russell (Mercedes)
2º - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
3º - Charles Leclerc (Ferrari)
4º - Lewis Hamilton (Ferrari)
5º - Lando Norris (Mclaren)
6º - Max Verstappen (Red Bull)
7º - Oliver Bearman (Haas)
8º - Arvid Lindblad (Racing Bulls)
9º - Gabriel Bortoleto (Audi)
10º - Pierre Gasly (Alpine)
11º - Esteban Ocon (Haas)
12º - Alexander Albon (Williams)
13º - Liam Lawson (Racing Bulls)
14º - Franco Colapinto (Alpine)
15º - Carlos Sainz (Williams)
16º - Sérgio Perez (Cadillac)
17º - Lance Stroll (Aston Martin) - abandono
18º - Fernando Alonso (Aston Martin) - abandono
19º - Valteri Bottas (Cadillac) - abandono
20º - Isack Hadjar (Red Bull) - quebra de motor
21º - Oscar Piastri (Mclaren) - não largou
22º - Nico Hulkenberg (Audi) - não largou