Em momentos opostos, Fluminense e Flamengo jogam, a partir das 18h (horário de Brasília) deste domingo (8) no estádio do Maracanã, em busca do título do Campeonato Carioca. Atransmite o confronto decisivo ao vivo.

Dono da melhor campanha da competição até aqui, inclusive com vitórias sobre Flamengo, Vasco e Botafogo, o Tricolor das Laranjeiras chega ao clássico decisivo com ligeiro favoritismo.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (6) o lateral Samuel Xavier, capitão do Fluminense, deixou claro que a conquista do 34º Estatual do Tricolor vale muito: "O Campeonato Carioca vale muito para nós. Seria muito especial conquistar esse título e coroar o trabalho que vem sendo feito. Vale muito, sim, essa taça. É tão importante quanto a Taça Guanabara. Nossa equipe tem que entrar e defender isso com toda nossa força e garra.

Para o confronto decisivo deste domingo, o técnico argentino Luis Zubeldía não poderá contar o volante uruguaio Facundo Bernal. Quem pode estar à disposição é Nonato, recuperado de uma lesão muscular na perna direita. Uma possível escalação do Flu para o clássico pode ser: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Se o Tricolor está motivado, o Flamengo chega ao clássico em um momento confuso, após a troca do técnico Filipe Luís pelo português Leonardo Jardim. O ex-lateral acabou sendo demitido após uma goleada de 8 a 0 do Rubro-Negro sobre o Madureira que confirmou a classificação para a decisão do Carioca.

A forma como se deu a mudança no comando do time da Gávea deixou surpresos inclusive os jogadores, como afirmou o volante Jorginho em entrevista concedida na última sexta-feira: Ficamos surpresos com a demissão do Filipe, mas sabemos do dinamismo do futebol. Essa mudança chegou e agora temos que virar essa página e seguir em frente.

Uma dúvida surge com a chegada de Leonardo Jardim: Como o Rubro-Negro atuará? No ano passado, no comando do Cruzeiro, o técnico português apostou num esquema de jogo baseado nas transições rápidas, bem diferente do futebol do Flamengo de Filipe Luís, baseado na manutenção da posse de bola e na pressão à defesa adversária.

Porém, caso o novo comandante do time da Gávea opte por realizar poucas mudanças nesta decisão, o Flamengo deve em campo com uma formação parecida com esta: Rossi; Varela, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Everton e Pedro.

