SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Pinheiro Braathen ficou a quatro milésimos de segundo de conquistar mais uma medalha de ouro na penúltima etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Kranjska Gora, na Eslovênia, mas terminou na 3ª posição e conquistou mais um pódio. Ele já havia vencido no sábado (7), no slalom gigante.

Diferença mínima. Na primeira descida, o esquiador brasileiro fez o segundo melhor tempo, com 48s40, mas não repetiu o desempenho na segunda descida, com 50s49. Na somatória dos tempos, ele ficou a apenas 0.04s da primeira colocação - em casos raros de empate no tempo total, a regra do esqui alpino é de que a posição é dividida entre os competidores.

Atle Lie McGrath, líder da classificação do slalom, foi o grande vencedor da etapa. O norueguês chegou à Eslovênia com um ponto de vantagem para o brasileiro na modalidade. Henrik Kristoffersen ficou com a segunda colocação - a somente 0.01s de seu compatriota.

Sétimo pódio nesta edição da Copa do Mundo. Além do ouro no slalom gigante ontem, ele venceu em Levi, na Finlândia, em novembro do ano passado. Lucas também subiu no pódio no slalom em Wengen (Suíça) e agora em Kranjska Gora (Eslovênia), além de Schladming (Áustria), Alta Badia (Itália) e Adelboden (Suíça).

Na classificação geral, que inclui a pontuação em todas as modalidades do esqui alpino, nenhum deles tem mais chance de título, que já é do suíço Marco Odermatt de maneira antecipada. As possibilidades de troféu em cada especialidade, no entanto, seguem vivas.

Lucas está a 41 pontos de McGrath na classificação do slalom. No slalom gigante, Odermatt tem 48 pontos à frente do brasileiro. Resta uma etapa a ser disputada.

A última etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino será realizada entre os dias 21 e 25 de março, em Lillehammer, na Noruega.