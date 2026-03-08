SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Rayssa Leal, 18, ficou fora do pódio ao conquistar neste domingo (8) a quarta colocação na Skateboarding World Championships, disputa mundial da modalidade. A final se deu no parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo.

A brasileira ficou atrás das japonesas Ibuki Matsumoto (1ª), Nanami Onishi (2ª) e Coco Yoshizawa (3ª), esta última atual campeã olímpica no skate street. Rayssa se machucou na última manobra e deixou a pista chorando. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a gravidade da lesão.

São duas etapas na fase final. A primeira envolve apresentações individuais ao longo da pista. Já a segunda abrange a melhor manobra em determinado obstáculo previamente definido. Neste domingo, essa parte da disputa se deu numa escadaria com corrimões e bordas sobre os mais de dez degraus.

Rayssa começou bem a primeira das voltas, mas uma queda durante uma manobra na escadaria a retirou da pista.

A medalhista olímpica ainda se recuperou e voltou à segunda rodada de apresentações para acertar todas as manobras que havia planejado. As notas que obteve, porém, não foram suficientes para alçá-la à primeira colocação.

A brasileira chegou a tentar superar a adversária na fase final com uma manobra arriscada no corrimão da escadaria. Na última tentativa, porém, acabou machucando o joelho, recebeu atendimento médico e deixou a pista mancando ao lado da skatista brasileira Letícia Bufoni.

Rayssa tentava o tricampeonato da World Championships após conquistar o ouro nas disputas de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos em 2022, e em Roma, na Itália, em 2024.

A brasileira também tem outros títulos na conta. No final do ano passado, por exemplo, conquistou seu tetracampeonato da Street League Skateboarding, campeonato internacional.

Ela tem ainda duas medalhas olímpicas. A primeira foi uma de prata, obtida aos 13 anos nos Jogos de Tóquio, em 2021. Em 2024, em Paris, conquistou o bronze. Rayssa agora mira Los Angeles-2028.

Na sequência, a chuva interrompeu a final do street masculino, na qual compete o brasileiro Wallace Gabriel.

Classificação final

1 Ibuki Matsumoto (Japão)

2 Nanami Onishi (Japão)

3 Coco Yoshizawa (Japão)

4 Rayssa Leal (Brasil)

5 Funa Nakayama (Japão)

6 Lucie Schoonheere (França)

7 Chenxi Cui (China)

8 Yuanling Zhu (China)