SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jacob Kiplimo quebrou o recorde mundial da meia maratona, neste domingo (8), ao vencer a prova em Portugal. É a segunda vez na carreira que o ugandês atinge o feito. Em 2019, ele perdeu a São Silvestre, em São Paulo, por 1 segundo.

Kiplimo, de 25 anos, correu a Meia Maratona de Lisboa hoje e terminou em 57 minutos e 20 segundos. O recorde anterior pertencia ao etíope Yomif Kejelcha, com 57 minutos e 30 segundos, marca obtida em Valência, em 2024.

O ugandês quebrou o recorde da prova pela segunda vez na carreira. Em 2021, ele terminou a mesma Meia Maratona de Lisboa em 57 minutos e 31 segundos.

Estou muito feliz por quebrar o recorde mundial. Depois dos primeiros 10 km, achei que o recorde mundial era possível. Tentei continuar aumentando o ritmo nos dois quilômetros finais. Jacob Kiplimo

Já correu a São Silvestre. Kiplimo é tricampeão do Campeonato Mundial de Cross Country nos 10 quilômetros e já participou da tradicional prova de rua de São Paulo. Ele ficou famoso no Brasil após perder a São Silvestre por apenas 1 segundo, em 2019, na 95ª edição da corrida.

O ugandês tinha 19 anos e liderava até os metros finais, mas não conseguiu manter o ritmo e foi ultrapassado a poucos metros da linha de chegada pelo queniano Kibiwott Kandie, que bateu o recorde da prova. Kiplimo também já conquistou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos 10.000 metros.

No ano passado, em Barcelona, Kiplimo fez um tempo ainda melhor: 56 minutos e 42 segundos. O recorde, no entanto, não foi reconhecido pela World Athletics, entidade que regula o atletismo mundialmente. O ugandês teria sido beneficiado pelo carro-guia da prova.

O recorde obtido neste domingo seguirá os procedimentos de regulação da World Athletics. O resultado ainda será ratificado pela entidade.