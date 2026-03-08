SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro é o campeão mineiro de 2026. A equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (08), e levantou a taça no Mineirão. Kaio Jorge foi o autor do gol do título.

O atacante do Cruzeiro estava tendo uma noite apagada até marcar. Kaio Jorge finalizou apenas uma vez ao gol e conseguiu balançar as redes. Ele termina o estadual como artilheiro, com 7 tentos anotados.

A final terminou com uma briga generalizada. No último minuto, Everson fez uma defesa e disputou o rebote com Christian, que acertou a cabeça do goleiro do Atlético. Everson não gostou e partiu para cima do meio-campista. Jogadores de ambas as equipes chegaram para a confusão, que teve empurrões e socos.

O Cruzeiro volta a ser campeão estadual depois de 7 anos. O último título mineiro do Cruzeiro tinha sido em 2019 -de lá para cá, o Atlético foi campeão seis vezes seguidas. O Cruzeiro chega ao 39º título do Campeonato Mineiro, encurtando a distância para o Atlético, que é o maior campeão, com 50 taças.

O título também diminui a pressão sob Tite, que conquistou o Mineiro pela primeira vez na carreira. O técnico vinha sofrendo críticas da torcida, que pedia sua demissão depois de um início de temporada irregular.

Com o final do Mineiro, as equipes voltam a campo na quarta-feira (11), pelo Brasileirão. O Cruzeiro visita o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Atlético recebe o Internacional, às 19h.

COMO FOI O JOGO

Depois de 10 minutos de atraso devido à fumaça de sinalizadores, o duelo começou agitado e nervoso. Os jogadores tiveram disputas firmes e não tiravam o pé. O primeiro chute a gol foi logo aos 54 segundos: Kaiki Bruno carregou pela esquerda e mandou de fora da área, mas a bola foi no meio, sem dificuldades para Everson. O Atlético respondeu com Renan Lodi, que pegou de primeira e errou o alvo.

Eduardo Domínguez teve que mexer no time visitante logo aos 15 minutos. O jovem Cissé sentiu dores no tornozelo direito depois de uma disputa com Kaiki Bruno. Ele chegou a tirar a chuteira e recebeu atendimento em campo, mas não aguentou e deixou o campo com apoio. Igor Gomes entrou em seu lugar.

As equipes acertaram as marcações, e as chances foram escassas até o intervalo, mas as disputas continuaram fortes. Matheus Pereira e Renan Lodi tiveram um princípio de discussão depois que o camisa 10 do Cruzeiro acertou a mão no rosto do lateral atleticano. Depois, uma pancada de Igor Gomes na cabeça de Lucas Romero preocupou, mas o volante argentino recebeu atendimento e voltou a campo. Já nos acréscimos, Lucas Silva arriscou de fora da área e mandou por cima.

A etapa final também começou com poucas chances claras, até que Kaio Jorge apareceu aos 14 minutos. Até então sumido no jogo, o camisa 19 do Cruzeiro aproveitou cruzamento de Gerson da linha de fundo, subiu entre Vitor Hugo e Renan Lodi e testou no contrapé de Everson. A bola ainda pingou no chão e pegou na trave antes de entrar -o goleiro do Atlético até chegou a tirar, mas ela já tinha cruzado a linha de gol.

Depois de abrir o placar, o Cruzeiro conseguiu conter os ataques do rival. O time visitante não conseguiu ter nenhuma chance clara para empatar, arriscando apenas em chutes de fora da área e cruzamentos que não levaram perigo.

O jogo terminou em confusão generalizada. No último minuto, Matheus Pereira finalizou e Everson espalmou. O goleiro do Atlético foi para o rebote e dividiu com Christian, que acertou a cabeça do arqueiro. Everson não gostou da atitude e partiu para cima de Christian. Jogadores de ambas as equipes chegaram para a confusão, que se espalhou por todo o campo e teve empurrões e socos.

CRUZEIRO

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva (Matheus Henrique); Christian, Matheus Pereira e Gerson (Bruno Rodrigues); Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Tite.

ATLÉTICO-MG

Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé (Igor Gomes) (Gustavo Scarpa) e Victor Hugo (Minda); Bernard (Cassierra), Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Fábio Pereira (TO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gol: Kaio Jorge (14'/2ºT) (CRU)

Cartões amarelos: Villalba, Kaiki Bruno, William, Matheus Pereira e Kaio Jorge (CRU); Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi e Natanael (CAM)