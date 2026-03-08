SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio empatou com o Internacional por 1 a 1, neste domingo (8), no Beira-Rio, pela final do Campeonato Gaúcho e é campeão estadual. O Internacional havia vencido o primeiro jogo, em casa, por 3 a 0.

O gol do Grêmio foi marcado por Gustavo Martins, na última jogada do primeiro tempo. Alan Patrick empatou para o time da casa no segundo tempo.

O Grêmio chegou ao seu 44º título gaúcho e agora encostou ainda mais no Internacional, que é o maior vencedor com 46 conquistas. O Grêmio volta a ganhar o estadual após ver o rival levantar a taça em 2025.

As equipes voltam a campo já nesta semana. Na quarta-feira (11), o Internacional visita o Atlético-MG, às 19h (de Brasília). O Grêmio recebe o Red Bull Bragantino na quinta-feira (12), às 21h30.

JOGO AO ESTILO GRENAL

Como quase todo Grenal, o jogo foi quente e intenso do começo ao fim, mesmo com a grande vantagem do Grêmio. Só no primeiro tempo foram 23 faltas e oito cartões amarelos, com direito a pelo menos duas paralisações por conta de confusão.

O gol do Grêmio no último lance do primeiro tempo deixou o clima quente para o segundo tempo. Após o apito final, jogadores do Inter foram cobrar o árbitro Rafael Klein da anulação do pênalti que ele havia marcado para o Internacional.

INTERNACIONAL

Rochet; Bruno Gomes (Juninho), Mercado, Victor Gabriel e Allex (Alan Rodríguez); Ronaldo (Alerrandro), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

GRÊMIO

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery (Leonardo) e Marlon; Arthur (Dodi), Noriega e Monsalve (Willian); Enamorado (Kannemann), Amuzu (Tetê) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto

Cartões Amarelos: Carlos Vinícius Viery (GRE), Amuzu (GRE), Weverton (GRE), André (GRE), Ronaldo (INT), Borré (INT), Rochet (INT), Paulinho (INT) e Alerrandro (INT)

Cartões Vermelhos: Wagner Leonardo (GRE)

Gols: Gustavo Martins, aos 53 minutos do primeiro tempo