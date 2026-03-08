SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de 700 dias sem conquistar nenhum título, o Palmeiras pôs fim neste domingo (8) ao jejum mais longo de troféus desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, em 2020.

Sob uma forte chuva em Novo Horizonte, a 350 km da capital paulista, o time alviverde venceu o jogo de volta da final do Campeonato Paulista por 2 a 1, tirando a chance do clube da casa de erguer a sua primeira taça do torneio estadual.

Já o Palmeiras, que se beneficiou da vantagem obtida pelo placar do primeiro jogo da decisão -1 a 0 sobre o Novorizontino-, conquistou a sua 27ª taça do Paulista. A última havia sido vencida em 2024, sobre o Santos.

O gramado encharcado do estádio Jorge Ismael de Biasi prejudicou as condições de jogo desde o início da partida, mas o Palmeiras conseguiu marcar o primeiro gol aos 5 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada confusa na pequena área do adversário, Murilo converteu depois da finalização de Marlon Freitas bater na trave.

O Novorizontino tentou não se abater e, aos 24 minutos, empatou com um gol de Matheus Bianqui, que se aproveitou de uma falha do goleiro Carlos Miguel. A equipe, no entanto, teve dificuldades de reagir ao ritmo do Palmeiras.

A vitória foi selada no segundo tempo, com o segundo gol do clube comandado por Abel Ferreira. Aos 17 minutos, Vitor Roque aproveitou um rebote do goleiro do Novorizontino e marcou sem dificuldade.

O título deste domingo reforça o domínio recente do time alviverde na competição. A equipe chegou à decisão pela sétima vez consecutiva e é a única a alcançar a final em todas as edições desde 2020. No período, soma agora cinco títulos (2020, 2022, 2023, 2024 e 2026) e dois vice-campeonatos (2021 e 2025).

A presença constante nas decisões ajudou o time a se aproximar da liderança do ranking dos maiores vencedores do torneio. O clube tem agora quatro taças a menos que o seu arquirrival Corinthians, recordista com 31.

O período de protagonismo na competição coincide com o trabalho do técnico português Abel Ferreira, que desde sua chegada transformou o Palmeiras em presença constante nas disputas por títulos no Brasil e na América do Sul.

Com o troféu deste ano, o europeu chegou ao 11º pelo clube e deixou Oswaldo Brandão para trás, tornando-se o maior campeão da história do Palmeiras de forma isolada.

Com o novo título paulista, o treinador muda os rumos da nova temporada do clube e reduz a pressão que vinha sofrendo -2025 foi o primeiro ano sem conquistas à frente da equipe. Ainda assim, ele acumulou três vice-campeonatos, no Campeonato Paulista, na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

A vitória também frustrou a tentativa do clube do interior de conquistar o primeiro título de grande expressão desde a fundação do atual Novorizontino, em 2010.

O adversário na final chegou embalado por uma das campanhas mais consistentes do campeonato. Depois de fazer a melhor campanha da fase de grupos, o Novorizontino manteve o bom desempenho no mata-mata e eliminou o Santos e o Corinthians.

Um dos momentos mais marcantes da trajetória da equipe do interior ocorreu ainda na primeira fase, quando goleou o próprio Palmeiras por 4 a 0 -resultado que representou a pior derrota do time alviverde sob o comando de Abel Ferreira.

A campanha do clube de Novo Horizonte reforça a competitividade dos times do interior no Campeonato Paulista, historicamente caracterizado por confrontos equilibrados entre equipes da capital e do interior.

A edição de 2026 do Campeonato Paulista marcou a estreia de um novo formato da competição, resultado da reorganização do calendário do futebol brasileiro conduzida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Com a sua fase final disputada simultaneamente ao início do Campeonato Brasileiro, o torneio teve redução de datas e um mata-mata mais enxuto e imprevisível, com quartas de final e semifinal em jogo único e apenas a decisão em duas partidas.

O Palmeiras chegou à decisão após passar por Capivariano e São Paulo no mata-mata. Ao vencer o time do Morumbi, o alviverde terminou a competição com 100% de aproveitamento nos clássicos, com quatro vitórias -duas sobre o rival tricolor e uma sobre Santos e Corinthians.