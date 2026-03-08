SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu não prometo resultados nem títulos. Eu prometo trabalho e prometo que o Palmeiras sempre jogue para ganhar."

Em sua apresentação na Academia de Futebol do Palmeiras, em novembro de 2020, o técnico português Abel Ferreira, então ainda desconhecido por boa parte da torcida brasileira, não quis criar grandes expectativas em relação ao trabalho que desenvolveria no clube alviverde.

Na modesta carreira como treinador até então, ele tinha como maiores resultados o vice-campeonato do Campeonato Grego e uma campanha até as semifinais da Copa da Grécia com o PAOK.

Talvez nem mesmo o próprio Abel pudesse imaginar que, passados cinco anos desde aquelas palavras iniciais, ele se tornaria o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras.

Com a vitória sobre o Novorizontino neste domingo (8) no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (a 352 km da capital paulista), o luso chegou ao seu quarto título do Campeonato Paulista e ao 11º com o Palmeiras.

O primeiro troféu levantado pelo clube sob comando de Abel foi obtido três meses após sua chegada. Foi a Libertadores de 2020, finalizada em janeiro de 2021 em um calendário atrasado pela pandemia de Covid-19. Na decisão daquele ano, o time superou o Santos com gol solitário do atacante Breno Lopes, em um Maracanã esvaziado pelas medidas de isolamento.

Cerca de um mês depois, o treinador europeu já levantaria a segunda taça pelo Palmeiras, com o título da Copa do Brasil, superando o Grêmio na final.

Abel ainda conquistaria um terceiro título em 2021 -o bicampeonato da Libertadores, em novembro. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 no Centenário, em Montevidéu, em jogo marcado por grave falha de Andreas Pereira -então no rubro-negro e hoje defendendo as cores do alviverde- na prorrogação.

Na sequência, Abel também participaria das conquistas do Campeonato Brasileiro de 2022 e 2023, da Recopa Sul-Americana de 2022, da Supercopa do Brasil de 2023 e do Campeonato Paulista em 2022, 2023 e 2024 -desde a década de 1930 o time alviverde não festejava um tricampeonato na competição.

Dentre as principais competições, Abel não ganhou pelo Palmeiras apenas o Mundial de Clubes -ele chegou a avançar até a final em 2021, quando a equipe perdeu por 2 a 1 para o Chelsea.

Até a noite deste domingo, o técnico português estava empatado, com dez títulos cada um, com Oswaldo Brandão, que comandou o alviverde em cinco passagens diferentes, entre os anos 1940 e 1980.

Também tendo comandado os outros três grandes paulistas ao longo da carreira e muito lembrado pelos torcedores por ter acabado com a fila corintiana de 23 anos em 1977, Brandão conquistou com o alviverde os títulos do Torneio Início (1946), da Taça Cidade de São Paulo (1946), da Taça Brasil (1960), e da Taça Governador do Estado de São Paulo (1972), além de quatro Paulistas (1947, 1959, 1972 e 1974) e dois Brasileiros (1972 e 1973).

Excluídos dessa conta o Torneio Início, a Taça Cidade de São Paulo e a Taça Governador do Estado de São Paulo, de menor expressão, Abel já era considerado por alguns torcedores como o técnico mais vencedor da história do Palmeiras.

"Eu sou eternamente grata e, insisto, Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Não só por causa dos títulos que celebramos juntos mas pelo seu método de trabalho, pela pessoa que é, pela obsessão que tem por vencer. Fico muito feliz de estar aqui e ainda temos muitos capítulos na nossa história. Que seja infinito enquanto dure, como disse Vinicius de Moraes", afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante cerimônia em homenagem aos cinco anos de Abel no clube.

Apesar da trajetória vitoriosa, o casamento entre clube e treinador quase chegou ao fim depois da conquista do Brasileiro de 2023, quando o português recebeu uma proposta altíssima do Al Sadd -ele chegou a visitar o clube do Qatar durante as suas férias, mas acabou optando por dar continuidade ao trabalho no Brasil.

Primeiro português, oitavo europeu e 23º estrangeiro a assumir o comando do Palmeiras na história, Abel também é o técnico estrangeiro com mais títulos no futebol brasileiro, seguido pelo uruguaio Felix Magno, com oito, duas vezes campeão estadual com o Atlético-MG e seis com o Coritiba, de 1946 a 1959.