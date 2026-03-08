SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras chegou ao seu 27º título do Campeonato Paulista neste domingo (8), superando o Novorizontino na decisão.

O time de Abel Ferreira é o segundo maior vencedor do estadual, atrás do Corinthians, com 31 taças.

Na sequência vêm São Paulo e Santos, com 22 conquistas cada um.

O Campeonato Paulista, primeiro torneio estadual de futebol do país, é disputado sem interrupções desde 1902.

Em dezembro de 1901, cinco clubes da capital -Sport Club Internacional, Club Athletico Paulistano, Sport Club Germânia, Associação Athletica Mackenzie College e São Paulo Athletic Club, cujo capitão era Charles Miller- fundaram a Liga Paulista de Foot-ball, entidade que organizaria, no ano seguinte, a edição inaugural do campeonato.

Em 1912, divergências entre os clubes levaram à criação da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Nos anos seguintes, cada uma das ligas organizou sua própria competição, até o encerramento da Liga Paulista de Foot-ball em 1917.

Em 1925, um novo racha esteve na raiz da criação da Liga dos Amadores de Futebol, que promoveu seu campeonato entre 1926 e 1929.

O torneio se unificou nos anos 1930, com a fundação da Liga Paulista de Futebol, embrião da atual FPF (Federação Paulista de Futebol), que organiza a competição estadual desde 1941.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE CAMPÕES DO CAMPEONATO PAULISTA

2026 Palmeiras

2025 Corinthians

2024 Palmeiras

2023 Palmeiras

2022 Palmeiras

2021 São Paulo

2020 Palmeiras

2019 Corinthians

2018 Corinthians

2017 Corinthians

2016 Santos

2015 Santos

2014 Ituano

2013 Corinthians

2012 Santos

2011 Santos

2010 Santos

2009 Corinthians

2008 Palmeiras

2007 Santos

2006 Santos

2005 São Paulo

2004 AD São Caetano

2003 Corinthians

2002 (Estadual) Ituano

2002 (Super) São Paulo

2001 Corinthians

2000 São Paulo

1999 Corinthians

1998 São Paulo

1997 Corinthians

1996 Palmeiras

1995 Corinthians

1994 Palmeiras

1993 Palmeiras

1992 São Paulo

1991 São Paulo

1990 Bragantino

1989 São Paulo

1988 Corinthians

1987 São Paulo

1986 AA Internacional (Limeira)

1985 São Paulo

1984 Santos

1983 Corinthians

1982 Corinthians

1981 São Paulo

1980 São Paulo

1979 Corinthians

1978 Santos

1977 Corinthians

1976 Palmeiras

1975 São Paulo

1974 Palmeiras

1973 Santos e Portuguesa

1972 Palmeiras

1971 São Paulo

1970 São Paulo

1969 Santos

1968 Santos

1967 Santos

1966 Palmeiras

1965 Santos

1964 Santos

1963 Palmeiras

1962 Santos

1961 Santos

1960 Santos

1959 Palmeiras

1958 Santos

1957 São Paulo

1956 Santos

1955 Santos

1954 Corinthians

1953 São Paulo

1952 Corinthians

1951 Corinthians

1950 Palmeiras

1949 São Paulo

1948 São Paulo

1947 Palmeiras

1946 São Paulo

1945 São Paulo

1944 Palmeiras

1943 São Paulo

1942 Palmeiras

1941 Corinthians

CAMPEONATOS NÃO ORGANIZADOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

1940 - LFESP Palestra Itália

1939 - LFESP Corinthians

1938 - LFESP Corinthians

1937 - LPF Corinthians

1936 - LPF Palestra Itália

1936 - APEA Portuguesa

1935 - LPF Santos

1935 - APEA Portuguesa

1934 - APEA Palestra Itália

1933 - APEA Palestra Itália

1932 - APEA Palestra Itália

1931 - APEA São Paulo da Floresta

1930 - APEA Corinthians

1929 - APEA Corinthians

1929 - LAF Paulistano

1928 - APEA Corinthians

1928 - LAF SC Internacional

1927 - APEA Palestra Itália

1927 - LAF Paulistano

1926 - APEA Palestra Itália

1926 - LAF Paulistano

1925 - APEA São Bento

1924 - APEA Corinthians

1923 - APEA Corinthians

1922 - APEA Corinthians

1921 - APEA Paulistano

1920 - APEA Palestra Itália

1919 - APEA Paulistano

1918 - APEA Paulistano

1917 - APEA Paulistano

1916 - LPF Corinthians

1916 - APEA Paulistano

1915 - LPF Germânia

1915 - APEA AA das Palmeiras

1914 - LPF Corinthians

1914 - APEA São Bento

1913 - LPF Americano

1913 - APEA Paulistano

1912 - LPF Americano

1911 - LPF São Paulo Athletic

1910 - LPF AA das Palmeiras

1909 - LPF AA das Palmeiras

1908 - LPF Paulistano

1907 - LPF SC Internacional

1906 - LPF Germânia

1905 - LPF Paulistano

1904 - LPF São Paulo Athletic

1903 - LPF São Paulo Athletic

1902 - LPF São Paulo Athletic