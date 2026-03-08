SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras chegou ao seu 27º título do Campeonato Paulista neste domingo (8), superando o Novorizontino na decisão.
O time de Abel Ferreira é o segundo maior vencedor do estadual, atrás do Corinthians, com 31 taças.
Na sequência vêm São Paulo e Santos, com 22 conquistas cada um.
O Campeonato Paulista, primeiro torneio estadual de futebol do país, é disputado sem interrupções desde 1902.
Em dezembro de 1901, cinco clubes da capital -Sport Club Internacional, Club Athletico Paulistano, Sport Club Germânia, Associação Athletica Mackenzie College e São Paulo Athletic Club, cujo capitão era Charles Miller- fundaram a Liga Paulista de Foot-ball, entidade que organizaria, no ano seguinte, a edição inaugural do campeonato.
Em 1912, divergências entre os clubes levaram à criação da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Nos anos seguintes, cada uma das ligas organizou sua própria competição, até o encerramento da Liga Paulista de Foot-ball em 1917.
Em 1925, um novo racha esteve na raiz da criação da Liga dos Amadores de Futebol, que promoveu seu campeonato entre 1926 e 1929.
O torneio se unificou nos anos 1930, com a fundação da Liga Paulista de Futebol, embrião da atual FPF (Federação Paulista de Futebol), que organiza a competição estadual desde 1941.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DE CAMPÕES DO CAMPEONATO PAULISTA
2026 Palmeiras
2025 Corinthians
2024 Palmeiras
2023 Palmeiras
2022 Palmeiras
2021 São Paulo
2020 Palmeiras
2019 Corinthians
2018 Corinthians
2017 Corinthians
2016 Santos
2015 Santos
2014 Ituano
2013 Corinthians
2012 Santos
2011 Santos
2010 Santos
2009 Corinthians
2008 Palmeiras
2007 Santos
2006 Santos
2005 São Paulo
2004 AD São Caetano
2003 Corinthians
2002 (Estadual) Ituano
2002 (Super) São Paulo
2001 Corinthians
2000 São Paulo
1999 Corinthians
1998 São Paulo
1997 Corinthians
1996 Palmeiras
1995 Corinthians
1994 Palmeiras
1993 Palmeiras
1992 São Paulo
1991 São Paulo
1990 Bragantino
1989 São Paulo
1988 Corinthians
1987 São Paulo
1986 AA Internacional (Limeira)
1985 São Paulo
1984 Santos
1983 Corinthians
1982 Corinthians
1981 São Paulo
1980 São Paulo
1979 Corinthians
1978 Santos
1977 Corinthians
1976 Palmeiras
1975 São Paulo
1974 Palmeiras
1973 Santos e Portuguesa
1972 Palmeiras
1971 São Paulo
1970 São Paulo
1969 Santos
1968 Santos
1967 Santos
1966 Palmeiras
1965 Santos
1964 Santos
1963 Palmeiras
1962 Santos
1961 Santos
1960 Santos
1959 Palmeiras
1958 Santos
1957 São Paulo
1956 Santos
1955 Santos
1954 Corinthians
1953 São Paulo
1952 Corinthians
1951 Corinthians
1950 Palmeiras
1949 São Paulo
1948 São Paulo
1947 Palmeiras
1946 São Paulo
1945 São Paulo
1944 Palmeiras
1943 São Paulo
1942 Palmeiras
1941 Corinthians
CAMPEONATOS NÃO ORGANIZADOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
1940 - LFESP Palestra Itália
1939 - LFESP Corinthians
1938 - LFESP Corinthians
1937 - LPF Corinthians
1936 - LPF Palestra Itália
1936 - APEA Portuguesa
1935 - LPF Santos
1935 - APEA Portuguesa
1934 - APEA Palestra Itália
1933 - APEA Palestra Itália
1932 - APEA Palestra Itália
1931 - APEA São Paulo da Floresta
1930 - APEA Corinthians
1929 - APEA Corinthians
1929 - LAF Paulistano
1928 - APEA Corinthians
1928 - LAF SC Internacional
1927 - APEA Palestra Itália
1927 - LAF Paulistano
1926 - APEA Palestra Itália
1926 - LAF Paulistano
1925 - APEA São Bento
1924 - APEA Corinthians
1923 - APEA Corinthians
1922 - APEA Corinthians
1921 - APEA Paulistano
1920 - APEA Palestra Itália
1919 - APEA Paulistano
1918 - APEA Paulistano
1917 - APEA Paulistano
1916 - LPF Corinthians
1916 - APEA Paulistano
1915 - LPF Germânia
1915 - APEA AA das Palmeiras
1914 - LPF Corinthians
1914 - APEA São Bento
1913 - LPF Americano
1913 - APEA Paulistano
1912 - LPF Americano
1911 - LPF São Paulo Athletic
1910 - LPF AA das Palmeiras
1909 - LPF AA das Palmeiras
1908 - LPF Paulistano
1907 - LPF SC Internacional
1906 - LPF Germânia
1905 - LPF Paulistano
1904 - LPF São Paulo Athletic
1903 - LPF São Paulo Athletic
1902 - LPF São Paulo Athletic