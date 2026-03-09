SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca, 19, derrotou o americano Tommy Paul no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Com a vitória, neste domingo (8), ele garantiu vaga nas oitavas de final do torneio.
Na próxima fase, o brasileiro, 35º no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), vai enfrentar o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo. A vitória foi uma das mais importantes na jovem carreira de Fonseca. Com o resultado, ele está entre os 16 melhores do torneio no deserto californiano.
Fonseca impôs sua potência a partir do fundo da quadra e controlou a partida desde o início diante de Paul, 23º cabeça de chave do primeiro Masters 1000 da temporada.
O brasileiro quebrou cedo no primeiro set e manteve a pressão para fechá-lo com tranquilidade por 6/2.
Na segunda parcial, repetiu o roteiro com solidez no saque, agressividade com sua direita e uma nova quebra que acabou encaminhando o triunfo definitivo por 6/3.
Fonseca já havia mostrado personalidade na rodada anterior ao virar uma partida dramática contra o russo Karen Khachanov, salvando dois match points antes de se impor em três sets para alcançar pela primeira vez a terceira rodada do torneio californiano.
Após encerrar 2025 na 24ª posição do ranking mundial, Fonseca começou a nova temporada enfrentando dificuldades físicas. Ele desistiu de participar dos campeonatos de Adelaide e Brisbane em razão de um problema crônico na região lombar e, com um desempenho abaixo do nível habitual, foi eliminado na estreia do Australian Open, o primeiro Grand Slam do calendário, e do ATP 250 de Buenos Aires.
No Rio Open, em fevereiro, chegou às oitavas de final de simples, mas não conseguiu passar pelo peruano Ignacio Buse. Já na competição de duplas, conquistou o título ao lado do brasileiro Marcelo Melo.
No dia (1º), Fonseca venceu o MGM Slam, em Las Vegas, torneio que não integra o circuito de tênis nem soma pontos no ranking mundial.